Papież w Nikaragui w 2019 roku?

pb (KAI/elnuevodiario.com.ni) / bd, Managua, 2017-01-06

Fot. pixabay.com

Papież Franciszek może odwiedzić Nikaraguę w 2019 roku - zapowiedział nuncjusz apostolski w tym środkowoamerykańskim kraju, abp Fortunatus Nwachukwu.

Poinformował o tym na swej stronie internetowej dziennik „El Nuevo Diario” z 5 stycznia.

Powołując się na swą rozmowę z papieżem, abp Nwachukwu ujawnił, że Ojciec Święty zaznaczył, iż mógłby przyjechać do Nikaragui przy okazji wizyty w Panamie, gdzie na początku 2019 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży.



Jeśli papieska wizyta w Nikaragui doszłaby do skutku, Franciszek stałby się drugim biskupem Rzymu odwiedzającym ten kraj. Wcześniej był tam dwukrotnie św. Jan Paweł II - w 1983 i 1996 r.

