2 mln wiernych na procesji Czarnego Nazarejczyka

RV / bd, Manila, 2017-01-10

Fot. pixabay.com

Zaostrzone środki bezpieczeństwa towarzyszyły tradycyjnej procesji Czarnego Nazarejczyka, która przeszła w poniedziałek ulicami Manili. Władze szacują, że w trwających kilkanaście godzin obchodach w całym mieście wzięło udział 1 mln 800 tys. Filipińczyków.

Zgodnie z wielowiekową tradycją szli oni boso za cudowną figurą Chrystusa niosącego krzyż.

Procesję poprzedziła uroczysta Msza sprawowana o północy przez stołecznego arcybiskupa kard. Louisa Tagle. Apelował on o budowanie filipińskiego społeczeństwa na bezinteresownej miłości i ofiarnej służbie. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwało ponad 4 tys. policjantów i żołnierzy.



Statuę naturalnej wielkości sprowadzili do Manili na początku XVII w. z Meksyku hiszpańscy misjonarze. Według tradycji wiozący ją statek spłonął, ona jednak ocalała, chociaż osmalona w pożarze - skąd nazwa Czarny Nazarejczyk. Filipińczycy otaczają ją specjalną czcią, wierząc że udział w procesji zapewni im błogosławieństwo, a manilskie sanktuarium, gdzie na co dzień jest przechowywana, stanowi najpopularniejszy ośrodek pielgrzymkowy w tym kraju.



Filipiny są największym i jednym z dwóch – obok Timoru Wschodniego – krajem Azji, zamieszkanym w większości przez katolików, którzy stanowią tam ponad 80 proc. prawie 100-milionowej ludności.

