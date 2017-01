Przewodniczący Episkopatu: nadużycia seksualne wymagają właściwej odpowiedzi

ms / bd, Poznań, 2017-01-11

Fot. Eliza Bartkiewicz / Episkopat.pl

Z apelem o jak najszybsze przeprowadzenie kanonicznego postępowania karno-administracyjnego wobec księdza skazanego za nadużycia seksualne wobec osób niepełnoletnich zwrócił się do generała chrystusowców abp Stanisław Gądecki.

„Apel ten wynika z przekonania, iż wśród ważnych zadań, za które odpowiada przełożony kościelny, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych” – pisze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.



List skierowany do ks. Ryszarda Głowackiego, przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, został opublikowany na stronie internetowej archidiecezji poznańskiej.



„W ostatnim czasie ukazały się w mediach informacje nt. ks. Romana B. z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, zamieszkałego w domu zakonnym w Puszczykowie i skazanego w procesie karnym za nadużycia seksualne wobec osób niepełnoletnich” – czytamy w liście.



Abp Gądecki przypomina, że chociaż czyny nie zostały popełnione w archidiecezji poznańskiej, a kapłan nie podlega jurysdykcji arcybiskupa poznańskiego, to jednak jego zdaniem postępowanie kanoniczne należy przeprowadzić jak najszybciej.



„Tego rodzaju czyny – jak mówił papież Franciszek – to coś więcej niż czyny niegodziwe; grzechy nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony duchowieństwa są wstrząsem dla wiary w Boga i pokładanej w Nim nadziei” – czytamy w liście abp. Gądeckiego.

