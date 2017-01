Oświadczenie Caritas Polska ws. działań charytatywnych Caritas i WOŚP

lk / bd, Warszawa, 2017-01-12

Fot. Eliza Bartkiewicz / Episkopat.pl

Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią ani nie szuka porównań - napisał w przesłanym KAI oświadczeniu dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Wyjaśnił też, że Caritas Ordynariatu Polowego WP, zaangażowana w sobotnią zbiórkę na rzecz ofiary wojny syryjskiej, jest organizacją niezależną, która została poproszona o udział w wydarzeniach realizowanych przez Wojsko Polskie, zgodnie ze swoją misją statutową.

Warszawa, 11.01.2017



Każdy, kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku



Każdy, kto działa na rzecz bliźniego jest godny szacunku. Caritas Polska nie podejmuje żadnych działań przeciwko Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nie konkuruje z nią ani nie szuka porównań. Ilość problemów społecznych i osób potrzebujących zainteresowania i wsparcia w Polsce jest ogromna. Jest tu miejsce dla każdego, kto angażuje się w pomoc dla bliźniego. Apelujemy o szacunek, wsparcie i przestrzeń do działania dla wszystkich ludzi i organizacji dobrej woli oraz o zaprzestanie podziałów i konfrontacji.



Prosząc o szacunek i pokój, postanowiliśmy przekazać na aukcję XXV Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy lampę oliwną w kształcie gołębia pokoju, wykonaną przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu.



Wyjaśniając kontrowersje dotyczące sobotniej zbiórki na rzecz ofiar wojny syryjskiej, informujemy: Caritas Polska nie odcina się od Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, wyjaśnia jedynie, że Caritas Polowa jest autonomiczną, niezależną od Caritas Polska organizacją, związaną misyjnie z Wojskiem Polskim. Caritas ta brała m.in. udział w misjach w Iraku, Kosowie, Afganistanie, Libanie i w Kongo. Aktualnie została poproszona o udział w wydarzeniach realizowanych przez Wojsko Polskie, co związane jest z jej misją statutową. Jesteśmy przekonani, że wydarzenia 14 stycznia, do współorganizacji których zaproszono Caritas Polową Wojska Polskiego nie wpłyną na atmosferę i powodzenie XXV finału WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia.



Ks. Marian Subocz

Dyrektor Caritas Polska



---



W sobotę 14 stycznia w Żaganiu odbędzie się powitanie amerykańskich żołnierzy z III Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z tej okazji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Obrony Narodowej organizują w 16 miastach imprezy plenerowe. Spotkania odbędą się pod hasłem „Bezpieczna Polska”, a wśród atrakcji znajdą się m.in. pokazy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, występy orkiestr wojskowych i koncerty. W trakcie spotkań będzie także prowadzona zbiórka pieniędzy przez Caritas Ordynariatu Polowego WP. Fundusze będą przekazane na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/