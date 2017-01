Maroko zabrania sprzedaży burek

ts (KAI) / mz, Rabat, 2017-01-13

Maroko zaczyna przeciwdziałać zasłanianiu całego ciała. Według tamtejszego portalu informacyjnego Le360 ministerstwo spraw wewnętrznych w Rabacie zabroniło sprzedaży, produkcji i sprowadzania burek oraz noszonego przez muzułmanki nikabu – zasłony na twarz.

Swoją decyzję resort tłumaczy względami bezpieczeństwa, gdyż – jak wyjaśnił portalowi jeden z wysokich urzędników – coraz częściej zdarza się, że pod takim kobiecym strojem, całkowicie zasłaniającym osobę, ukrywają się terroryści.

Zgodnie z nową decyzją rządową, właściciele sklepów muszą w ciągu 48 godzin wycofać ze sprzedaży wspomniane towary. Nie wiadomo jeszcze, czy oznacza to także ogólny zakaz ich noszenia.



W Maroku burkę i nikab, pozostawiający tylko odsłonięte oczy, noszą kobiety w regionach bardzo konserwatywnych. Większość mieszkanek kraju nosi hidżaby – chusty, pozostawiające odsłoniętą twarz. W Europie, w takich krajach jak Francja, Belgia i Holandia, prawo zabrania noszenia burek i nikabów w życiu publicznym. Za nieprzestrzeganie tej zasady grożą poważne kary. Wprowadzenie podobnego zakazu jest obecnie rozważane w Niemczech.

