Papież najważniejszym pasażerem 2016 roku

jg / mz, Kraków, 2017-01-13

Fot. pixabay.com

Władze Kraków Airport podsumowały 2016 r. - Naszym najważniejszym pasażerem był w minionym roku papież Franciszek - podkreśla Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

W 2016 roku krakowskie lotnisko obsłużyło blisko pięć milionów pasażerów w tym ojca świętego Franciszka, który - podobnie jak 40 tys. pielgrzymów - udał się drogą lotniczą na Światowe Dni Młodzieży. - To był niewątpliwie nasz najważniejszy pasażer. Jesteśmy dumni, że Kraków Airport przyjmował papieża Franciszka - wspomina Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

- Rośnie liczba osób, dla których podróż samolotem przestaje być zbytecznym luksusem, a staje się podstawowym, niezbędnym środkiem lokomocji. Dynamiczny wzrost liczby, obsługiwanych co roku przez polskie lotniska pasażerów, jest najlepszym dowodem na potwierdzenie tych słów. Podobnie jest z rozwojem gospodarczym i kulturalnym Krakowa oraz szerzej całego regionu. Nie jest on możliwy bez nowoczesnego lotniska, które oferuje atrakcyjną siatkę połączeń i najwyższy poziom świadczonych usług - podkreśla Radosław Włoszek.

Ciekawa jest też oferta dla pielgrzymów religijnych. W 2017 r. ruszają loty do Izraela czy Lourdes.

Krakowskie lotnisko od wielu lat prowadzi szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednym z głównych projektów jest realizowany od 7 lat konkurs grantowy "Wspieramy Sąsiadów", w ramach którego zrealizowano do tej pory 121 projektów na terenach sąsiadujących z lotniskiem gmin Liszki i Zabierzów.

W 2016 r. został rozbudowany i zmodernizowany terminal krakowskiego lotniska. Nowy wystrój zyskała kaplica lotniskowa, w której odprawiane są regularnie Msze św. Nowy obiekt poświęcił pod koniec grudnia kard. Stanisław Dziwisz.

Społeczna odpowiedzialność jest jedną z podstawowych zasad, jakimi kieruje się Kraków Airport podczas swojej codziennej działalności biznesowej. Potwierdza to liczba dotychczas podjętych inicjatyw, a także nagrody i wyróżnienia otrzymanych w ciągu ostatnich lat, również w ubiegłym roku. Lotnisko otrzymało m.in. tytuł Mecenasa Kultury Krakowa, a także znalazło się na Liście Firm Odpowiedzialnych Społecznie, publikowanej przez Gazetę Prawną.

