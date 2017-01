81 legalnych związków wyznaniowych w Angoli

mz (KAI/AE) / bd, Luanda, 2017-01-15

Fot. pixabay.com

Władze Angoli uznaje za legalnie działające na terytorium tego kraju 81 związków wyznaniowych, w tym Kościół rzymskokatolicki.

Jak poinformowała Ruth Mixinge, dyrektor Krajowego Instytutu do Spraw Religijnych (INAR), te wyznania, które wciąż nie mają statusu Kościoła zostaną wciągnięte na listę, zwaną potocznie Platformą Religijną.

Przedstawicielka rządowej agencji ujawniła, że konieczność istnienia dodatkowej listy związków wyznaniowych nie posiadających legalnych fundamentów wynika z wydarzeń z Huambo z 2015 r. Doszło tam wówczas do zamieszek z udziałem członków sekty Światło Świata i funkcjonariuszy policji. Według rządowej wersji zdarzeń, od której odcina się angolska opozycja polityczna, starcia zostały zainicjowane przez osoby należące do sekty kierowanej przez Julino Kalupetekę. W ich rezultacie śmierć poniosło 13 osób. W ub. r. sąd w Huambo skazał dziesięciu należących do sekty Światło Świata Angolczyków, w tym jej lidera, na kary długoletniego więzienia. W kilku przypadkach skazani będą musieli odsiedzieć ponad 20 lat.



W ocenie Ruth Mixinge uregulowanie prawnej sytuacji związków wyznaniowych ma służyć obywatelom Angoli i działać na korzyść ładu społecznego w tym kraju. - Wszystkie działające u nas kościoły powinny funkcjonować zgodnie ze swoimi doktrynami i być ukierunkowane w swych praktykach na zapewnienie bezpieczeństwa, harmonii i szacunku dla praw człowieka w Angoli – powiedziała Mixinge, ujawniając, że rząd w Luandzie pracuje już nad ustawą o wolności religii i wyznania.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/