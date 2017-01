Nasz kraj to o wiele więcej niż tylko Kanał Panamski

Dorota Abdelmoula / bd, Panama, 2017-01-18

Karnawał w Panamie, fot. pixabay.com

Nasz kraj to o wiele więcej niż tylko Kanał Panamski. To ludzie, którzy wspólnie, jako naród, wielokrotnie podnosili się z trudności - przypomniał w rozmowie z KAI ks. Romulo Aguilar, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Panama 2019.

Dorota Abdelmoula (KAI): Księże, czego możemy oczekiwać, przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży w Panamie?



Ks. Romulo Aguilar: Przede wszystkim spotkania z Kościołem bardzo młodym, który z wielką radością czeka na to wydarzenie. Spodziewamy się ponad 300 tys. zarejestrowanych pielgrzymów ŚDM i tych, którzy przybędą, by być razem z papieżem. W sumie może będzie nas ok. 1 mln. Z wielką nadzieją i radością czekamy na to spotkanie, bo wiemy, że w krajach, które gościły ŚDM, to spotkanie dało wielką siłę wspólnocie Kościoła.



Co powinniśmy wiedzieć o Kościele w Panamie przed przyjazdem tutaj?



- To, że nasz Kościół jest bardzo pracowity. Nasze plany duszpasterskie są bardzo konkretne i staramy się odpowiadać nimi na potrzeby młodzieży, małżeństw, rodzin. Jesteśmy Kościołem bardzo żywotnym i przepełnionym radosną muzyką, która porywa wiernych. Nie tylko nasz klimat jest gorący, ale także serca, jakimi chcemy przyjąć tych, którzy zdecydują się tu przyjechać, by poznać nasz mały kraj.



Rzeczywiście, uczestnicząc w nabożeństwach w Panamie, zauważyłam, że tutejszy Kościół jest pełen radości. Ale z pewnością nie brak w nim także wyzwań...



- Owszem. Chcielibyśmy być Kościołem, który zawsze podąża w nadziei. Kościołem, który daje ludziom pewność, bo w naszej historii zawsze byliśmy blisko ludzi. Kościół w Panamie stał się głosem tych, którzy nie mają prawa głosu. To wciąż jedno z naszych wielkich wyzwań. Kolejnym jest ewangelizacja.



A w jaki sposób chcecie podjąć wyzwanie, jakim jest temat najbliższych ŚDM: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38)?



- W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy zaprosić do wspólnych przygotowań duchowych, w centrum których będzie Maryja. Ponadto, patronką Panamy jest Matka Boża Starsza (Santa Maria la Antigua) - to pierwsze wezwanie, pod którym była czczona na kontynencie amerykańskim. Chcemy odnowić i rozpowszechnić to zawierzenie Maryi i pragniemy to zrobić wspólnie z Kościołem środkowoamerykańskim. Dlatego zarówno w programie przygotowań duchowych, jak podczas drogi krzyżowej, katechez i innych wydarzeń ŚDM, postać Maryi będzie szczególnie obecna.



W jaki sposób możemy się przygotować do tego spotkania?



- Słyszałem, że w waszym kraju rośnie zainteresowanie Panamą. I myślę, że pierwsza rzecz, to właśnie poznanie naszego kraju: małego, o którym pewnie do niedawna wiele osób nie słyszało. A nasz kraj, to o wiele więcej niż tylko Kanał Panamski.



Mianowicie?



- To ludzie. Tacy, którzy choć wielokrotnie, jako naród znajdowali się w trudnych sytuacjach, umieli się z nich podnieść. Kościół zawsze towarzyszył im w trudnościach, podobnie, jak było to w historii Polski. Kiedy będziecie przygotowywali młodzież do przyjazdu tutaj, proszę, zwróćcie uwagę na to, że jesteśmy krajem, który bardzo się rozwinął, także ekonomicznie, ale też takim, który boryka się z korupcją, wyzyskiem ludzi i niesprawiedliwym podziałem dóbr. Nasze społeczeństwo nie powinno być tak biedne, jak jest.



Jest Ksiądz proboszczem w panamskiej parafii, w której nie brak młodzieży. Kim są dla Księdza ludzie młodzi?



- Wielką siłą. I tak, jak się często mówi, oni są nadzieją Kościoła. Mamy wobec nich wielki dług i dlatego chcemy zrobić wszystko, co możliwe, by odnaleźć młodych i przyprowadzić ich do Kościoła. By zdali sobie sprawę, że przyszłość Kościoła zależy od nich.



- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Dorota Abdelmoula

