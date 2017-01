Tydzień ekumeniczny na Lampedusie

(KAI/RV) / wer, Lampedusa, 2017-01-19

Fot. Noborder Network / flickr.com

Po raz pierwszy Lampedusa stała się miejscem, gdzie przedstawiciele różnych wyznań razem rozpoczynają 18 stycznia włoskie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ta niewielka wyspa, położona między Sycylią a Afryką, stała się symbolem tragedii milionów uchodźców, którzy usiłują przybyć na nią, aby przedostać się z Czarnego Lądu do Europy.

Spotkanie ekumeniczne przygotowały wspólnie katolicka parafia św. Gerlanda z sycylijskiego miasta Agrigento - stolicy diecezji, do której należy Lampedusa, i organizacja pomocy migrantom Mediterranean Hope, utworzona przez Federację Kościołów Ewangelickich Włoch. Zdaniem przedstawicieli tych instytucji temat obecnego Tygodnia Ekumenicznego „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5, 14-20)” wybrzmi jeszcze mocniej w miejscu, gdzie doświadcza się w szczególny sposób największej tragedii naszych czasów.

