Timothy Garton Ash laureatem Nagrody Karola Wielkiego 2017

ts, tom (KAI) / bd, Akwizgran, 2017-01-24

Brytyjski historyk i publicysta Timothy Garton Ash został laureatem tegorocznej Nagrody Karola Wielkiego za szczególne zasługi dla Europy.

Poinformowało o tym kuratorium nagrody 22 stycznia w Akwizgranie. Przypomniano, że za zaangażowanie na rzecz zjednoczonej Europy profesor i dyrektor Europejskiego Centrum Studiów przy St. Garton Ash w 2013 otrzymał w Akwizgranie Medal Karola dla mediów europejskich. Timothy Garton Ash jest 59. laureatem nagrody noszącej imię cesarza Karola Wielkiego (737/48- 814) i należy do najbardziej prestiżowych w Europie.

W osobie Asha uhonorowano „przekonanego i znanego Europejczyka i Brytyjczyka, który Zjednoczone Królestwo zalicza do europejskiej wspólnoty wartości i wnosi cenny wkład w tożsamość europejską”. Podkreślono, że wysuwał argumenty przeciwko „Brexitowi”, dziś cierpi z powodu zaistniałej sytuacji. Nie chce jednak zaprzestać wysiłków na rzecz „związków Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską”.



Jako historyk Ash “nie ocenia europejskiego procesu integracji w kontekście jednostkowych i powszednich wydarzeń politycznych”. Opowiada się za tym, „aby została zachowana demokracja i jej zasady, liberalna i otwarta kultura debaty, a także obrona prawdy przed kłamstwami w komunikacji”. Stawia czoła populistom i rozwija wizje, jak powinniśmy się zachować w zglobalizowanym świecie. Daje też ważne bodźce dla utrzymania naszych wartości takich jak wolność, pokój i demokracja oraz prawdomówność, tolerancja, prawo i samookreślenie - stwierdzili fundatorzy Nagrody Karola.



Tegoroczny laureat Nagrody Karola został też wyróżniony jako wybitna osobowość “przekraczająca granice między naukami historycznymi, dziennikarstwem i precyzyjną analizą polityczną”.



Ash powszechnie uważany jest za jednego z najwybitniejszych historyków brytyjskich. Urodził się 12. lipca 1955 r. w Londynie. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Oksfordzkim. Kolejne stopnie naukowe zdobywał na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.



Obecnie, jako profesor nauk europejskich, Timothy Garton Ash wykłada na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz Uniwersytecie Stanforda w USA.



Specjalizuje się przede wszystkim w historii Europy po 1945 roku, a także zajmuje się problematyką Europy Środkowej i Wschodniej. Jest autorem książek m. in.: "Polska rewolucja. "Solidarność" 1980-1982", "Niemieckość NRD", "Wiosna obywateli: rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze", "Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów?"



Jest kawalerem Orderu św. Michała i św. Jerzego, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Medalu Zasługi Republiki Czeskiej.



Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego jest od 1950 r. wręczana osobom i instytucjom zasłużonym dla budowania jedności europejskiej. Patronem wyróżnienia jest cesarz Karol Wielki (742-814), który jako pierwszy rozwijał ideę zjednoczonej Europy. Za swoją siedzibę obrał pod koniec VIII wieku Akwizgran. Jego grób znajduje się w tamtejszej katedrze.



Ubiegłorocznym laureatem Nagrody Karola „za wybitne zaangażowanie na rzecz pokoju i zrozumienia, współczucia i tolerancji, solidarności i ochrony stworzenia” był papież Franciszek. Franciszek jest obok Jana Pawła II drugim papieżem, który został uhonorowany Nagrodą Karola.



W przeszłości otrzymali ją m.in. kanclerze Niemiec Konrad Adenauer (1954) i Helmut Kohl wraz z prezydentem Francji Françoisem Mitterrandem (1988), brat Roger z Taizé (1989), kanclerz Niemiec Angela Merkel (2008), prezydent Czechosłowacji Václav Havel (1991), polski minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek (1998), premier Wielkiej Brytanii Tony Blair (1999), prezydent USA Bill Clinton (2000), przewodniczący Konwentu Europejskiego Valéry Giscard d’Estaing (2003), premier Luksemburga Jean-Claude Juncker (2006). Nagrodę za 2010 rok otrzymał premier RP Donald Tusk, a rok wcześniej – założyciel katolickiej Wspólnoty św. Idziego w Rzymie, prof. Andrea Riccardi. 55. laureatką tego wyróżnienia była w 2013 r. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. W maju 2014 r. Nagrodę Karola Wielkiego otrzymał przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, a w 2015 przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz



W 2004 r. nagrodę przyznano wyjątkowo dwóm osobom: nadzwyczajną Międzynarodową Nagrodę Karola „za wkład w dzieło jedności naszego kontynentu” otrzymał Jan Paweł II, a drugim laureatem został przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2002-04 Pat Cox z Irlandii.

