ŚDM w Panamie również dla niekatolików

RV / wer, Watykan, Panama, 2017-01-25

Fot. © Mazur/episkopat.pl

Światowe Dni Młodzieży w Panamie będą miały doniosłe znacznie dla całej Ameryki Środkowej – uważa kard. Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Przypomina on, że to właśnie od tego kraju rozpoczęło się szerzenie Ewangelii na kontynencie amerykańskim.

Mówiąc o przygotowaniach do tego wydarzenia, kard. Farrell przyznał, że zaaprobował pomysł, by na spotkanie w Panamie zaprosić również młodych innych wyznań i w ten sposób dodatkowo poszerzyć zakres znaczenia i przesłania ŚDM. Amerykański purpurat podkreśla, że taka poszerzona formuła spotkania będzie miała szczególne znaczenie w kontekście Ameryki Środkowej jako odpowiedź Kościoła katolickiego na wyzwania stawiane przez prozelityzm sekt.



Nawiązując z kolei do nietypowej daty ŚDM, które w Panamie ze względów klimatycznych odbędą się w styczniu, kard. Farrell przyznaje, że będzie to spore utrudnienie dla młodzieży europejskiej, bo nie jest to okres wakacji, lecz czas intensywnej pracy zwłaszcza dla studentów. Przypomina jednak, że również w Manili w 1995 r. ŚDM odbyło się w styczniu i mimo to było to najliczniejsze spotkanie młodych z Papieżem.





KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/