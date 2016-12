Cerkiew pod wezwaniem Świętych Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie

Informacja prasowa, Warszawa, 2016-12-28

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie wzniesiono w XII wieku (pierwsze wzmianki z 1138 roku). Kilkakrotnie remontowana i przebudowywana, między innymi na początku XVI wieku.

W 1853 roku, w wyniku osunięcia skarpy niemeńskiej, zawaliły się ściana południowa oraz część elewacji wschodniej i zachodniej. Wówczas świątynię wyłączono z kultu. Ruina została zabezpieczona na początku XX wieku. Od 1948 roku budynek pełnił funkcje muzealne. W roku 1991 cerkiew pod wezwaniem Świętych Borysa i Gleba przywrócono do kultu.

Cerkiew murowana, wątek ceglano kamienny, sklepienie nawy (nie zachowane) wsparte na ceglanych murach zewnętrznych i wewnętrznych filarach. W strukturze muru osadzone otwarte do wewnątrz naczynia o funkcji akustycznej. Na zewnątrz, w murze aplikowane ceramiczne plakiety z barwną glazurą. Wewnętrzne tynki zachowane na około 10% powierzchni istniejących sklepień i ścian (głównie sklepienie sanktuarium i nisze ścienne). Malowidła ścienne zachowane szczątkowo.

Prace dokumentacyjne prowadzone przez ekipę Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga rozpoczęto w sierpniu 2015 i ukończono we wrześniu 2016. Były one finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków ministerstwa w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet - "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą w roku 2015 i w roku 2016".

Prace wykonane we wnętrzu świątyni w latach 2015 i 2016 są elementami projektu kompleksowej cyfrowej inwentaryzacji, naukowego opracowania i badań interdyscyplinarnych XII-wiecznej cerkwi pod wezwaniem Świętych Borysa i Gleba na Kołoży w Grodnie.

W celu szerszej prezentacji prac wykonanych w cerkwi na Kołoży uruchomiona została strona internetowa: www.e-dziedzictwo.pl.

Instytucje zaangażowane przy realizacji zadania:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga,

- Parafia Prawosławna pw. Świętych Męczenników Borysa i Gleba w Grodnie,

- Konsulat Generalny RP w Grodnie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/