Więcej korzyści z Karty Dużej Rodziny w mniejszych miejscowościach

mrpips.gov.pl, lk / bd, Warszawa, 2016-12-22

Fot. pixabay.com

Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w przyszłym roku. Korzysta z niej już 1,7 mln osób.

Ministerstwo Rodziny ogłosiło konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny.



- Chcemy zwiększyć liczbę partnerów szczególnie w mniejszych miastach i na wsi, tak aby Karta była atrakcyjna dla rodzin. Dzięki programowi Rodzina 500 plus zmieniły się wydatki rodzin. Mogą one częściej korzystać z karty – uważa Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz rodzin wielodzietnych. - Otwierajmy Kartę Dużej Rodziny na nowo. Chcemy, by jej partnerami były zarówno duże firmy jak i te lokalne, na które czekają rodziny wielodzietne – dodała minister rodziny.



Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.



Kartę Dużej Rodziny ma już 1,7 mln osób. W programie uczestniczy około 1,5 tys. firm i instytucji, oferujących zniżki w prawie 13 tys. miejsc w całej Polsce.



Program Karta Dużej Rodziny czekają też inne ważne zmiany.



Zostanie uruchomiona specjalna aplikacja mobilna „KDR na smartfonie”, dzięki której, aby skorzystać ze zniżki, wystarczy pokazać kartę w telefonie. Karta plastikowa nie będzie już niezbędna.



Dodatkowo, dzięki funkcji geolokalizacji posiadacz karty będzie mógł łatwo i szybko sprawdzić w telefonie, gdzie w pobliżu może skorzystać ze zniżek oraz zapoznać się z ofertą partnerów Karty Dużej Rodziny.

