Łódź, 2016-12-23

W łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki otwarto w czwartek pierwszą w Polsce poradnię i klinikę diagnostyki i leczenia niepłodności u kobiet i mężczyzn. W uroczystości wziął udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Placówkę pobłogosławił łódzki biskup pomocniczy Marek Marczak.

Na nowym oddziale znajdzie się 30 łóżek i 2 sale operacyjne z najnowocześniejszym w Polsce wyposażeniem, także do badań laparoskopowych, sale pooperacyjne, gabinety zabiegowe oraz poradnię do leczenia pacjentów trybie zewnętrznym.

Podczas uroczystości minister zdrowia wskazał, że łódzka klinika diagnozowania i leczenia niepłodności jest pierwszą z szesnastu, które zostaną otwarte na terenie całego kraju. "To historyczne wydarzenie, nie tylko dla Łodzi ale w skali całego kraju. Łódzka klinika, jak i te, które powstaną, będą miejscem gdzie będzie się leczyło tych, którzy borykają się z problemem niepłodności oraz gdzie będzie się dawało im nadzieję na to, że w przyszłości będą mogli zostać rodzicami" – podkreślił minister Radziwiłł.

Z kolei profesor Krzysztof Szaflik z kliniki ginekologii, rozrodczości i terapii płodu wyjaśnił czym jest bezpłodność oraz wskazał na przyczyny i czynniki ryzyka, które obecne są zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. "Niepłodność jest narastającym problemem społecznym i zdrowotnym" – mówił profesor Szaflik. Brak możliwości posiadania potomstwa ma ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczne dotkniętych nim par małżeńskich. Prokreacja obejmuje nie tylko wymiar fizyczny, psychiczny i emocjonalny ale także społeczny" – dodał.

Poświęcenia nowej poradni i kliniki dokonał łódzki biskup pomocniczy Marek Marczak. W krótkim słowie nawiązał do czytań mszalnych czwartku IV tygodnia adwentu, gdzie mowa jest o dziękczynieniu Anny za dziecko, które otrzymała. „Wszyscy możemy Panu Bogu podziękować za to miejsce, w którym jak wierzę, wiele osób będzie mogło także podziękować Bogu i ludziom za nowe życie. Chcemy prosić Pana Boga za tych, którzy tu pracują i za tych, którzy tu będą przybywać, by dotknął ich cud nowego życia” – podkreślił biskup.

W Instytucie pracuje wielu wybitnych lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, zajmujących się kobietą przed, w czasie i po porodzie dziecka. W nowopowstałej poradni i klinice, pacjenci będą mogli skorzystać z porady lekarskiej specjalistów z takich dziedzin jak: ginekologia, andrologia, urologia, endokrynologia, immunologia, psychologia i genetyka. Tak bogaty zespół specjalistów, będzie spieszył z pomocą wszystkim tym, którzy chcą, a z uwagi na chorobę nie mogą mieć swego dziecka.

