Rozpoczęło się misyjne kolędowanie dzieci

abd / bd, Warszawa, 2016-12-27

Fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl

Najmłodsi zaangażowani w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci rozpoczęli 26 grudnia akcję Kolędników Misyjnych. Przez najbliższych kilka dni, aż do 6 stycznia, odwiedzać będą domy, śpiewać kolędy i opowiadać o sytuacji swoich rówieśników w Tajlandii.

Kolędnicy Misyjni to projekt Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci organizowany w wymiarze ogólnopolskim od 1993 r. Każdego roku młodzi kolędnicy odwiedzają domy na terenie swoich parafii i diecezji, dzieląc się radością Bożego Narodzenia. Kontynuują polską tradycję kolędowania, ale też zbierają ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata.



Młodzi kolędnicy nie tylko dobrze się bawią, ale też poznają wyznania rówieśników w różnych stronach świata, których wspierają podczas kolejnych edycji. Przygotowując kolędnicze występy, korzystają ze scenariuszy i materiałów katechetycznych, przygotowywanych przez PDMD, a w trakcie kolędowania dzielą się zdobytymi informacjami i zachęcają rówieśników do podjęcia działalności misyjnej.



Kolędnikiem misyjnym może zostać każdy, choć najczęściej są to członkowie dziecięcych kół misyjnych w całej Polsce.



Hasło tegorocznej edycji Kolędników Misyjnych „Zauważ niewidocznych!” zwraca uwagę na problem tzw. „dzieci niewidocznych” w Tajlandii - do których trafi pomoc z PDMD w Polsce.



„Patrzymy na ten rok z ogromną nadzieją. Potrzeby są ogromne, bo jest mnóstwo dzieci, które żyją na wysypiskach śmieci, które nie chodzą do szkoły, które nie mają opieki medycznej. Tzw. „dzieci niewidoczne”, nie figurują w ewidencji państwowej i nie istnieją dla państwa. To dzieci są narażone na dyskryminację” – wyjaśnił w rozmowie z KAI ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Jak dodał, „dzieci niewidoczne” nie mogą korzystać z systemu opieki medycznej i społecznej, ani z oferty edukacyjnej i, częściej niż rówieśnicy, są ofiarami przemocy i handlu.



Tegoroczna edycja Kolędników Misyjnych nie jest jedyną formą pomocy Tajlandii, niesioną przez PDMD. Każdego roku Dzieło wspiera ok. 10 tys. dzieci z tego kraju, podejmując działania na rzecz ochrony życia i zdrowia, edukacji oraz formacji chrześcijańskiej. Pomoc kierowana jest do ośrodków dla dzieci ulicy, szkół, internatów i centrów edukacyjnych dla dzieci migrantów, uchodźców i członków marginalizowanych górskich plemion, a także do ośrodków pomocy dla dzieci maltretowanych i ofiar handlu ludźmi. Działalność PDMD zasila też programy dożywiania i opieki medycznej dla dzieci oraz prowadzoną katechezę.



Celem ubiegłorocznej edycji Kolędników Misyjnych było wsparcie potrzebujących dzieci na Madagaskarze. Kolędnicy ze wszystkich polskich diecezji zebrali wówczas kwotę ponad 775 tys. zł, dzięki której udało się zrealizować 9 projektów na terenie 6 malgaskich diecezji. Projekty te dotyczyły ochrony życia, zdrowia, a także ochrony dzieci przed nadużyciami obyczajowymi i wykorzystaniem do pracy. Ze zorganizowanej pomocy skorzystało wówczas 1953 dzieci.



Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci powstało we Francji w 1837 r. Dziś działa w ponad 120 krajach świata. W Polsce funkcjonuje od 1857 r. W ub. roku PDMD zebrały dzięki swojej działalności blisko 1,6 mln zł, które zostały przekazane do następujących krajów: Madagaskar, Algieria, Angola, Etiopia, Trynidad i Tobago, Bangladesz, Indie i Liban.

