Celebrujmy święto Młodzianków Męczenników

PFROŻ, lk / bd, Warszawa, 2016-12-28

Fot. pixabay.com

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) zachęca do uroczystej celebracji Święta Młodzianków Męczenników, obchodzonego 28 grudnia. - To szczególna okazja do refleksji i modlitwy za występki przeciwko ludzkiemu życiu - przypominają w przesłanym KAI apelu członkowie PFROŻ.

Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, Kościół obchodzi 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Zapis o ich męczeństwie znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.



Polska Federacja Ruchów Obrony Życia podkreśla, że święto Młodzianków Męczenników jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. "To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich" - czytamy w apelu PFROŻ.



Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych, in vitro i eutanazja - zwracają uwagę obrońcy życia.



"Także w Polsce, gdzie trwa debata społeczna na temat potrzeby zapewnienia prawnej ochrony życia wszystkim poczętym dzieciom i lepszej ochrony macierzyństwa, Święto to dobitnie wskazuje, że każde poczęte ludzkie życie w swej godności dorównuje życiu już urodzonemu i domaga się podobnej ochrony" - brzmi apel PFROŻ.



Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejscach w Polsce odbędą się specjalne uroczystości, nabożeństwa i Msze święte w intencji poszanowania ludzkiego życia. Dla jednych będą one okazją do dziękczynienia za dar duchowej adopcji, którą podjęli w Dzień Świętości Życia 25 marca, wielu innych podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych.



Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje o zaangażowanie się w lokalne inicjatywy na rzecz obchodów tego święta.

