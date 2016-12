Prezydent RP do uczestników ESM w Rydze

(KAI/Wspólnota z Taizé) / wer, Ryga, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

"Wierzę, że inicjatywy takie jak Europejskie Spotkanie Młodych, nawiązywane wtedy przyjaźnie oraz doświadczenie ekumenicznej modlitwy łączącej chrześcijan różnych wyznań i narodowości pomagają budować świat bez wojen, terroryzmu, bezprawia i społecznej niesprawiedliwości" - napisał prezydent RP, Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników 39. Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze.

Organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé spotkanie odbywa się w stolicy Łotwy w dniach 28 grudnia br. - 1 stycznia 2017 r.

Czcigodny Bracie Przeorze!



Czcigodni Bracia- Członkowie Wspólnoty z Taizé!



Wielebni Duchowni!



Drodzy Uczestnicy ryskiego spotkania!



Pragnę serdecznie pozdrowić Czcigodnych Organizatorów oraz Uczestników tegorocznego 39. Europejskiego Spotkania Młodych, a wśród nich moich rodaków przybyłych tu z Polski i innych państw. Z radością przyjąłem wiadomość, że odbędzie się ono we wschodniej części naszego kontynentu, w stolicy Łotwy. Ufam, że ekumeniczne przesłanie braterskiej miłości i pojednania, które od dziesięcioleci niesie w świat Wspólnota z Taizé, wybrzmi tu szczególnie mocno. Współczesna Ryga to miasto, w którym żyją obok siebie przedstawiciele odradzających się wspólnot chrześcijańskich różnych wyznań, a także niechrześcijanie i osoby wciąż poszukujące odpowiedzi na podstawowe pytania o sens i cel ludzkiego życia. I choć obywatele niepodległej Łotwy korzystają z wielkiego dobra, jakim jest wolność religijna, to wielu z nich pamięta czas komunistycznego zniewolenia i szykan, jakich doświadczali wtedy ludzie wierzący.



Także dzisiaj w wielu miejscach na świecie prześladowania dotykają chrześcijan, szczególnie w Syrii, Iraku, we wschodniej Afryce i na Dalekim Wschodzie. Jak wówczas, tak i obecnie wyznawcy Chrystusa głoszą wolność i niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej oraz wezwanie do pokoju – opartego na wzajemnym szacunku, na poszanowaniu prawa i odrębności poszczególnych narodów, religii, kultur i ras. Spotyka się to czasem z niezrozumieniem, a nawet z wrogością i aktami przemocy. Jednak historia uczy, że wyrastająca z wiary wytrwałość w poszukiwaniu wspólnego dobra w końcu przynosi owoce. Tak było również w mojej Ojczyźnie, w Polsce. Nasze ponadtysiącletnie dziedzictwo tradycji i kultury chrześcijańskiej, a także duchowe i moralne wsparcie Papieża Polaka w olbrzymim stopniu przyczyniły się do powstania Solidarności – ogólnonarodowego ruchu społecznego na rzecz wolności i sprawiedliwości, a następnie do zwycięstwa nad komunizmem i odzyskania przez nasz kraj niepodległości.



Uważam, że zapał, wiara i nadzieja młodych chrześcijan to realna siła i niezastąpiony czynnik pozytywnych zmian we wszystkich sferach życia społecznego, także w relacjach między narodami. W przekonaniu tym utwierdziły mnie spotkania i rozmowy z uczestnikami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To również w waszych rękach drodzy młodzi Przyjaciele, znajduje się przyszłość Europy i całego globu. Trzydzieści lat temu, podczas swojej wizyty w Taizé, św. Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży ze słowami: "Nie zadowalajcie się bierną krytyką czy czekaniem na to, że ludzie albo instytucje staną się lepsze. Idźcie do swoich parafii, duszpasterstw, różnych ruchów i wspólnot, nieście im cierpliwie siłę waszej młodości i talenty, które otrzymaliście". Całym sercem przyłączam się do tego wciąż aktualnego wezwania. Wierzę, że inicjatywy takie jak Europejskie Spotkanie Młodych nawiązywane wtedy przyjaźnie oraz doświadczenie ekumenicznej modlitwy łączącej chrześcijan różnych wyznań i narodowości pomagają budować świat bez wojen, terroryzmu, bezprawia i społecznej niesprawiedliwości. Pozwalają spoglądać w przyszłość z nadzieją. Życzę tej nadziei zarówno Wam, jak i tym, których będziecie spotykać na drogach Waszego życia. Raz jeszcze gorąco wszystkich Was pozdrawiam.

