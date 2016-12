ŚDM w Krakowie stały się ambasadorem Polski w świecie

lk / bd, Warszawa, 2016-12-30

Fot. © Mazur/episkopat.pl

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie stały się ambasadorem Polski, ciągle się o nich opowiada. To jest wielki sukces tego wspaniałego wydarzenia - powiedziała w czwartek premier Beata Szydło. Podczas konferencji zorganizowanej po posiedzeniu Rady Ministrów premier podsumowała najważniejsze działania rządu w mijającym roku.

Szefowa rządu podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w „budowanie tego święta młodości, święta wartości, tego wielkiego wydarzenia”. – Było to wydarzenie nie tylko przeprowadzone perfekcyjnie – tutaj podziękowania należą się przede wszystkim służbom mundurowym – ale możemy też powiedzieć, że było to wydarzenie, które stało się ambasadorem Polski – zaznaczyła premier.



Zdaniem Beaty Szydło, lipcowe ŚDM w Krakowie pokazały, że „Polska jest bezpiecznym, spokojnym krajem”; „krajem, do którego warto przyjeżdżać". Pokazały też, że Polacy są wspaniałymi ludźmi.



„Muszę powiedzieć, że do dzisiaj, kiedy jestem zagranicą, spotykam się w różnych miejscach, to właśnie podkreślane – Światowe Dni Młodzieży ciągle żyją, ciągle się o nich opowiada i o nich mówi. To jest wielki sukces tego wspaniałego wydarzenia” – powiedziała premier Szydło.

