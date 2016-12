Dziedzictwo ŚDM wyzwaniem dla polskich parafii i duszpasterstwa młodych - dla KAI bp Damian Muskus OFM

Owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie to realne dobro, które winno przynosić owoce w codziennym życiu polskich parafii i wspólnot – uważa bp Damian Muskus OFM, były koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM. W rozmowie z KAI zauważa, że poczucie odpowiedzialności za to dziedzictwo jest w polskim Kościele wciąż żywe. „Potrzebne jest jednak pójście w głąb doświadczenia ŚDM, a nie tylko powrót do emocji, które mu towarzyszyły” – podkreśla.

KAI: Końcówka roku to naturalny czas podsumowań. Wyliczane są najważniejsze wydarzenia, ich oceny i bilanse. Wśród nich Światowe Dni Młodzieży wysuwają się na pierwszy plan. Młodzi uczestnicy ŚDM mówią, że był to przełomowy czas w ich życiu, komentatorzy, socjologowie, publicyści próbują zmierzyć jego zasięg i wpływ. Czy z perspektywy organizatora Dni, te podsumowania odzwierciedlają skalę doświadczenia, które stało się udziałem Polaków w lipcu?

Bp Damian Muskus: – Badacze mają swoje narzędzia, komentatorzy swój punkt widzenia, podobnie zresztą jak organizator, który ma pewne wyobrażenia na temat idealnego kształtu dzieła, które przygotowuje. Proponuję jednak, by odsunąć na bok te perspektywy, bowiem tylko jedna się liczy, a jest nią indywidualne doświadczenie młodego człowieka, który albo zaangażował się od początku w ŚDM, albo przyglądał się z boku, albo nie zainteresował się wcale. Najważniejsze jest to, co przeżyli młodzi Polacy w związku z ŚDM. A to akurat jest niemierzalne, bo dotyczy głębi ludzkiego serca.

Może właśnie dlatego mamy pewien kłopot z nazwaniem kapitału ŚDM i pomysłami na jego pomnożenie…?

– Nie jest tak źle. Najważniejsze jest to, że poczucie odpowiedzialności za owoce ŚDM jest dość powszechne. Troszczą się o to różne środowiska, od parafii począwszy, bo w wielu z nich młodzież odnajduje przestrzeń do rozwoju i zaangażowania. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP opracowała program formacyjny, który jest inspirowany przesłaniem papieża Franciszka i doświadczeniami ŚDM. Powstają interesujące projekty w diecezjach i parafiach w całej Polsce. O wielu z nich słyszeliśmy dzięki środkom społecznego przekazu, ale jestem przekonany, że to tylko wycinek rzeczywistości i wiele dobra dzieje się bez medialnego nagłaśniania.

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań jest troska o młodego człowieka i o nić zaufania, jaka nawiązała się między polską młodzieżą a Kościołem dzięki ŚDM. To nie może być droga na skróty, bo nikt nie dał nam gotowych recept na kontynuację tego dziedzictwa. Trzeba się zastanowić nad priorytetowymi wyzwaniami, jakie stoją przed nami w Kościele młodych po ŚDM.

Spotkałam się z opiniami, że na to jest już za późno, bo emocje po ŚDM opadły i z czasem będzie coraz trudniej nakłonić młodych do twórczego kontynuowania tych doświadczeń i do refleksji nad tym, co było istotą lipcowych przeżyć. Niektórzy twierdzą nawet, że istnieje niebezpieczeństwo, że prześpimy właściwy czas i zmarnujemy owoce trudu trzyletnich przygotowań i tego wszystkiego, co dokonało się w lipcu.

- Żyjemy w świecie, który „jest niecierpliwy”. W tych głosach, o których pani mówi, da się usłyszeć potrzebę natychmiastowego efektu, tak charakterystyczną dla naszego wiecznego pośpiechu. Tymczasem rzeczy naprawdę ważne potrzebują czasu, by dojrzeć. Może to dobrze, że emocje opadły. Dzięki temu odsłania się istota przeżycia. Jeśli było powierzchowne, żadne inicjatywy nie pomogą, by je przywrócić. Jeśli miało wartość, z pewnością upomni się o pogłębienie. W rozwoju człowieka nie da się gładko przejść do zbierania plonów. Chodzi o długofalowy program duchowej drogi młodego człowieka.

Co się na ten program powinno składać?

– Pewne wskazówki można odczytać z przesłania papieża Franciszka i według mnie można je streścić w trzech słowach: spotkanie, zaangażowanie, służba. Spotkanie dotyczy serca młodego człowieka, dotkniętego doświadczeniem miłości Boga, która nadaje sens życiu. To spotkanie z Jezusem odbywa się w głębi duszy, w ciszy, choć przeżywane jest nie tylko w samotności przed Panem, ale także we wspólnocie, również tak różnorodnej, spontanicznej i pełnej życia, jak wspólnota ŚDM.

Papież Franciszek udzielił młodym konkretnych rad, jak nie roztrwonić tego doświadczenia: „W milczeniu wspominajmy to spotkanie, podtrzymujmy pamięć obecności Boga i Jego Słowa, rozbudzajmy w sobie głos Jezusa, który wzywa nas po imieniu”. Nie chodzi przy tym o emocjonalny powrót do tamtego czasu, bo wartość lipcowych przeżyć polega przecież między innymi na tym, że są niepowtarzalne. Tak silne doświadczenie powszechności Kościoła, jedności, łaski, entuzjazmu i radości prawdopodobnie długo się w Polsce nie powtórzy. To ziarno, które zostało zasiane w naszych sercach, potrzebuje czasu i troski, by wydało plony. Powtarzam, chodzi o pójście w głąb doświadczenia, a nie tylko o utrzymywanie się na powierzchni emocji, choćby najpiękniejszych i najbardziej wzruszających.

Tymczasem młodzi, co widać po mnogości po-śdmowych wydarzeń, potrzebują być razem, tęsknią do spotkania.

I tu dochodzimy do zaangażowania. To wezwanie zabrzmiało w Krakowie konkretnie i wyraźnie. Franciszek nie chce, by młodzi przespali swoje życie. Nie wymaga jednak od nich zwykłego aktywizmu, ale zaangażowania, które jest postawą serca i stylem codzienności. Namawia do zaangażowania w przygodę miłosierdzia, ale oczekuje także odważnego wkraczania w świat gospodarki, pójścia drogami Boga, który „zaprasza nas, abyśmy byli aktorami politycznymi, ludźmi myślącymi, animatorami społecznymi”. Młodzi Polacy dali się pociągnąć tej wizji, wszak najczęściej powtarzanymi przez nich słowami Franciszka są te o zejściu z kanapy i wyruszeniu w drogę. Rzecz w tym jednak, żeby, jakkolwiek to zabrzmi, kanapy nie pomylić z drogą.

To znaczy?

– Pod hasłem schodzenia z kanapy organizowane są różne spotkania, gdzie młodzi czują się dobrze, bo mają wspólnotę, w której mogą się modlić, świętować, przeżyć coś razem. To dobrze, że młodzi odnajdują w tym swoje miejsce, ale trzeba bardzo uważać, żeby w tym dobrostanie się nie zamknąć, by taka wspólnota nie stała się kolejną kanapą. A tymczasem buty wyczynowe są ciężkie, czasem uwierają, a nawet ranią stopy. Nie chodzi o to, żeby było nam miło w naszych wspólnotach, ale o to, by wyjść z bańki bezpieczeństwa i zaryzykować wędrówkę, która nie będzie łatwa, bo na tej trasie trzeba czasem rezygnować z siebie, czasem wystawiać się na drwiny otoczenia, a czasem zmierzyć się z własną słabością. Oczywiście, lepiej wędruje się w grupie, która podtrzymuje w trudnych chwilach, mobilizuje do wysiłku i dzieli radosne chwile w drodze. Ważne jest, by wspólnota wyruszyła, by nie ustawała w drodze.

