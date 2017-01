Abp Hoser jest chory na malarię

ar, diecezja.waw.pl, Warszawa, 2017-01-02

Fot. Eliza Bartkiewicz/episkopatnews/flickr.com

Abp Henryk Hoser jest chory na malarię –poinformował w poniedziałek w opublikowanym przed południem komunikacie biskup pomocniczy Marek Solarczyk. Wikariusz diecezji warszawsko-praskiej dziękuje wiernym za modlitwę w intencji powrotu do zdrowia abp Hosera, który przebywa w szpitalu od 29 grudnia.

Bracia i Siostry,

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za modlitewne wsparcie i wyrazy życzliwości dla księdza Arcybiskupa Henryka Hosera w jego chorobie.

Przeprowadzone w szpitalu badania potwierdziły, że przyczyną pogorszenia stanu zdrowia jest malaria.

Postawiona przez lekarzy diagnoza i realizowane procedury medyczne prowadzą do skutecznych efektów leczenia.

Niech nasza wspólnota serdeczności i modlitwy wspiera Księdza Arcybiskupa w szybkim powrocie do zdrowia.

Biskup Marek Solarczyk

Wikariusz Generalny

