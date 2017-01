Poprawił się stan zdrowia abp. Henryka Hosera

Stan zdrowia księdza arcybiskupa Henryka Hosera uległ zasadniczej poprawie, a wszystkie przyczyny chorobowe zostały usunięte – informuje w opublikowanym przed południem w poniedziałek komunikacie biskup pomocniczy Marek Solarczyk. Wikariusz diecezji warszawsko-praskiej dziękuje wiernym za modlitwę w intencji powrotu do zdrowia abp. Hosera, który trafił do szpitala 29 grudnia.

Komunikat o stanie zdrowia Księdza Arcybiskupa Hosera SAC

9 stycznia 2017 roku



Bracia i Siostry,



Stan zdrowia księdza Arcybiskupa Henryka Hosera uległ zasadniczej poprawie, a wszystkie przyczyny chorobowe zostały usunięte.



Najbliższe dni będą wsparciem dla naszego Pasterza w pełnym powrocie do zdrowia i zakończą okres Jego hospitalizacji.



W imieniu Księdza Arcybiskupa serdecznie dziękujemy bardzo licznym osobom prywatnym i różnym środowiskom za wszelkie oznaki życzliwości i wielkie dzieło modlitewnego wsparcia.



+Bp Marek Solarczyk

Wikariusz Generalny

