Apel o liczniejszy udział chrześcijan w modlitwę o jedność

tk (KAI) / wer, Warszawa, 2017-01-16

strona 1 z 2

Fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl

O liczniejszy udział polskich wyznawców Chrystusa w rozpoczynającym się 18 stycznia Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zaapelowali wspólnie przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Wydarzenie rozpoczyna się w środę pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20).

Podkreślano też, że chrześcijan więcej dziś łączy niż dzieli, wskazując na szereg dokumentów o charakterze doktrynalnym, jakie Kościół katolicki podpisał z innymi Kościołami. Z satysfakcją przypomniano o polskich inicjatywach ekumenicznych.



Wymieniono m.in. podpisanie przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu, a także wspólnych apelach: o ochronę stworzenia, o poszanowanie świętości niedzieli oraz o ubiegłorocznym przesłaniu w sprawie uchodźców.



Przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego, bp Krzysztof Nitkiewicz wskazywał, że dialog doktrynalny sprawia, iż chrześcijanie różnych wyznań są bliżej siebie. "Nie wiemy kiedy i w jakiej formie nastąpi jedność, naszym zadaniem jest modlitwa" - powiedział przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP. Dodał, że "jedność będzie zawsze jednością w różnorodności".



Bp Nitkiewicz wspomniał o wspólnym obchodzeniu ważnych rocznic, takich jak 1050. rocznica chrztu Polski czy 500. rocznica reformacji. Zapowiedział też, że w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wezmą udział przedstawiciele innych wyznań.



Z kolei biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec wskazywał, że katolicy i ewangelicy mają różne tradycje i zwyczaje, ale łączy ich Ewangelia i misja głoszenia Jezusa Chrystusa. Z wielkim uznaniem wypowiedział się o wydanym w 2013 r. dokumencie „Od konfliktu do komunii” Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "To dokument napisany bardzo uczciwie, pokazujący co już osiągnęliśmy i w których miejscach się różnimy" - ocenił bp Samiec zapewniając: "Więcej nas łączy niż dzieli".



Ewangelicki biskup mówił tez z uznaniem o podpisanej w ub. roku w Malmö wspólnej katolicko-luterańskiej deklaracji, w której zobowiązano się do zaangażowania na rzecz pomocy potrzebującym w różnych częściach świata.



Bp Samiec podkreślił, że tzw. Kościoły mniejszościowe w Polsce są bardzo wrażliwe na sposób, w jaki przedstawia się ich w Kościele rzymskokatolickim, na katolickiej katechezie ale też przez polityków i w mediach. Apelował o właściwe traktowanie mniejszościowych wspólnot.



Biskupi z obydwu Kościołów wyrazili ubolewanie, że w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan włącza się jedynie doskonale sobie już znane grono tych samych ludzi, głównie starszych lub w średnim wieku. Zdaniem bp. Nitkiewicza w organizację ekumenicznych wydarzeń mogłaby się włączać młodzież związana ze wspólnotą Taizé.



"Z ruchem ekumenicznym jest trochę jak z choinką, którą co roku ubieramy na 2-3 tygodnie, po czym znowu pakujemy na strych czy do piwnicy, gdzie się kurzy" – przyznał bp Nitkiewicz. Dodał, że przed chrześcijanami w Polsce stoi dziś pytanie o to, jak zaangażować młode pokolenie w działania na rzecz jedności.



Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczyna się w środę 18 stycznia pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20) zaczerpniętymi z 2. Listu do Koryntian 5,14-20.



W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/