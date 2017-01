„Idźmy naprzód z nadzieją” - hasłem XVII Dnia Papieskiego

ar, Dzieło Nowego Tysiąclecia / wer, Warszawa, 2017-01-19

Fot. Eliza Bartkiewicz / episkopat.pl

Hasłem XVII Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku 8 października, będą słowa „Idźmy naprzód z nadzieją”. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” planuje również konkurs akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem Jana Pawła II.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”, ma stanowić zaproszenie i znak tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża Polaka.



Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” planuje również konkurs akademicki im. Bp. Jana Chrapka na najlepszą pracę magisterską i najlepszą rozprawę doktorską, inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest we współpracy z kilkoma uniwersytetami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Pierwsza edycja konkursu zaplanowana jest na rok 2018.



To nie pierwsza taka inicjatywa Fundacji – do 2015 roku, przez czternaście lat, Fundacja prowadziła Konkurs o Indeks na studia dziennikarskie im. bpa Jana Chrapka. Czternaście edycji konkursu zrodziło grono ponad 120 laureatów – studentów dziennikarstwa, polityki społecznej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz politologii.



Wieloletni opiekun poprzedniego konkursu prof. Jerzy Olędzki postanowił kontynuować dzieło i rozpocząć nowy konkurs, którego patronem również będzie zmarły tragicznie bp Jan Chrapek.



Obozy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na stałe wpisały się w jej kalendarium, jak również w życie stypendystów. Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich członków programu stypendialnego zrodził się w 2001 r.



Tegoroczny obóz młodzieży gimnazjalno-licealnej odbędzie się w Białymstoku od 13 do 24 lipca. Czas ten będzie okazją do poznania akademickich możliwości miasta, jakie oferują tamtejsze uczelnie wyższe.



Z kolei liczący ponad 1100 osób obóz studencki odbędzie się w dniach 4-10 lipca w Tarnowie. Jest on czasem na rozwój duchowy, artystyczny oraz pogłębianie przyjaźni. Liczne konferencje, dyskusje i spotkania modlitewne mają skłaniać młodych do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II.



Zeszłoroczny Dzień Papieski odbył się 9 października pod hasłem "Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Wówczas w zbiórce przykościelnej i publicznej na rzecz funduszu stypendialnego uczestniczyło około 50 tysięcy wolontariuszy. W wyniku zbiórki przykościelnej Fundacja otrzymała 6 862 346,37 zł. W ramach zbiórki publicznej do puszek trafiło 719 643,33 zł. Ponadto za pośrednictwem akcji SMS, na konto "Dzieła" przekazano 203 281,40 zł.



Od 2001 roku Dzień Papieski przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w czasie którego wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania Jana Pawła II.



Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.



Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja wspiera aktualnie prawie 2300 młodych ludzi. Przykościelne i publiczne kwesty, prowadzone na ulicach miast, na dworcach kolejowych i autobusowych, w portach lotniczych, na deptakach i w centrach handlowych, to wydarzenia w czasie których blisko 100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera środki na stypendia edukacyjne dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.



Symbolicznym wyrazem wdzięczności od stypendystów są naklejki i obrazki z fragmentem nauczania Jana Pawła II oraz krówki, rozdawane w trakcie tradycyjnych happeningów. Od jedenastu lat stypendystom można pomóc także drogą SMS-ową lub telefonicznie.

