Kard. Grocholewski odznaczony medalem „Pro Patria”

rl (KAI) / mz, Warszawa, 2017-01-21

Fot. redakcja

Kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, został odznaczony medalem „Pro Patria”. Wyróżnienie, nadawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zostało wręczone podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jak podkreślono w uzasadnieniu medal „Pro Patria” to wyraz uznania szczególnych zasług dla kard. Grocholewskiego w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny. Wniosek w sprawie nadania wyróżnienia złożył Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.



Pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że medal wręczany jest tym osobom, które są szczególnie zasłużone w utrwalaniu tradycji niepodległościowej oraz tym, jak kard. Grocholewski, którzy wspierają i pomagają kombatantom i weteranom walk o niepodległość.



Nawiązując do faktu, że uroczystość odbywa się w Pokojach Matejkowskich Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie m.in. znajduje się obraz „Chrzest Polski”, minister Kasprzyk nazwał Chrzest Polski „fundamentem Rzeczypospolitej, na którym to Polska przez wieki trwała, trwa i - miejmy nadzieję - trwać będzie”.



Minister zauważył również, że tuż obok Zamku Królewskiego znajduje się Kolumna Zygmunta, która „wskazuje co było drogowskazem Rzeczpospolitej w latach jej świetności i chwały. To dwa atrybuty, które trzyma król Zygmunt II Waza: krzyż i miecz. Oddanie wierze i męstwo oręża” - zauważył minister Jan Józef Kasprzyk.



Podziękował także kard. Grocholewskiemu za wszelkie dobro, za wielkie serce, jakie kardynał okazuje kombatantom, weteranom walk o niepodległość. „Dziękujemy też za to, że właśnie w osobie księdza kardynała, możemy - też w tym miejscu - wspomnieć o tym najważniejszym fundamencie, jaki buduje Rzeczpospolitą, czyli o wartościach chrześcijańskich” - dodał pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.



„Miłość do ojczyzny to coś bardzo ważnego” - powiedział z kolei kard. Zenon Grocholewski, dziękując za przyznany mu medal. Jak wspominał w latach 60. XX wieku, gdy studiował w Rzymie, nie mógł odwiedzać Polski, bowiem powrót oznaczałby zakaz powtórnemu wyjazdu i przerwanie studiów. „Czułem się jak skazany na banicję” - mówił kardynał.



Hierarcha dziękował także Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, że docenia wartości duchowe i etyczne w życiu społecznym, co dziś - jak zauważył - jest bardzo ważne. „Postęp ludzkości wymaga dziś także postępu moralnego i duchowego” - podkreślił kard. Grocholewski. Przyznał, że jego marzeniem jest przyczynienie się do prawdziwego postępu ludzkości, przybliżanie ludziom wartości, które będą czyniły życie bardziej ludzkim.



Medalem „Pro Patria” honorowane są osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na awersie odznaczenia znajduje się wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został napis: „Pro Patria”, a pod nim daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek - po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt.



Kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach koło Nowego Tomyśla. 27 maja 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Jako kapłan był przez trzy lata wikariuszem w poznańskiej parafii Chrystusa Odkupiciela.



W roku 1972 uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, czyli najwyższym organie sądowniczym Kościoła Katolickiego, którego w czerwcu 1982 roku został sekretarzem, a 5 października 1998 roku prefektem. Niespełna rok później, 15 listopada 1999 roku św. Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji d.s. Edukacji Katolickiej.



Święcenia biskupie ks. prałat Grocholewski przyjął 6 stycznia 1983 roku w watykańskiej Bazylice św. Piotra z rąk Ojca Świętego. 21 lutego 2001 roku papież-Polak mianował go kardynałem. 31 marca 2015 roku papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu prefekta Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

