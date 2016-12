Księża najmniej bezpieczni w Meksyku

tom (KAI) / bd, Miasto Meksyk, 2016-12-22

Fot. pixabay.com

Według badań Katolickiego Centrum Multimedialnego liczba morderstw popełnionych na osobach duchownych w Meksyku wzrosła w okresie od 1990 do 2016 roku o 375 proc. W ciągu ostatnich 16 lat było tam 56 zabójstw księży. 15 popełniono w ciągu ostatnich czterech lat.

W sumie zamordowano: jednego kardynała, 41 kapłanów, diakona, czterech zakonników, dziewięciu świeckich i jednego katolickiego dziennikarza. Ponad 80 proc. przypadków nie zostało wyjaśnionych.

Według meksykańskiej gazety "Milenio" wzrost przemocy wobec kapłanów ma przede wszystkim związek z rozpoczętą w 2006 roku wojną z gangami narkotykowymi. Wzrosła też liczba wymuszeń rozbójniczych. Tylko w ubiegłym roku Centrum odnotowało 530 udokumentowanych przypadków, co stanowi wzrost o 70 proc. w stosunku do lat ubiegłych. Według gazety, Meksyk należy do jednego z najniebezpieczniejszych krajów dla katolickich księży.

