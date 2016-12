„Jesteśmy po waszej stronie”

ts (KAI) / mz, Tel Awiw, 2016-12-23

Z okazji Bożego Narodzenia premier Izraela Benjamin Netanjahu podkreślił szczególne związki Żydów z chrześcijanami.

„Jesteśmy po waszej stronie i jestem dumny, że Izrael jest jedynym miejscem na Bliskim Wschodzie, w którym wspólnota chrześcijańska nie tylko przetrwała, ale też się rozwija i nie jest to przypadek” - napisał szef rządu w świątecznych pozdrowieniach opublikowanych 22 grudnia. Podkreślił, że „siły nietolerancji i barbarzyństwa atakują wszystkie religie, ale ze szczególną ostrością chrześcijan”.

Netanjahu zapewnił, że osobiście angażuje się w sprawę wolności religijnej i we „wspólną przyszłość” z „braćmi i siostrami chrześcijanami”. Zwrócił uwagę ponadto, że Izrael jest krajem „naszego wspólnego dziedzictwa”, które „zmieniło historię ludzkości i cywilizacji”.

