Wybuch podczas Pasterki

st (KAI) / mz, Manila, 2016-12-25

Szesnaście osób zostało rannych w wyniku wybuchu granatu na zewnątrz kościoła katolickiego, podczas Pasterki na niespokojnej południowej filipińskiej wyspie Mindanao – podała agencja Reuters.

Siły bezpieczeństwa w całej Azji Południowo-Wschodniej są w pogotowiu przed świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a policja w Australii i Indonezji stwierdziła, że udaremniła zamachy bombowe. Natomiast w Malezji siły bezpieczeństwa aresztowały osoby podejrzewane o możliwość zorganizowania zamachu.



Żadna grupa nie przyznała się do ataku na Mindanao, ale wiadomo, że w tej prowincji Filipin aktywni są ekstremiści islamscy, zaś w przeszłości w tej części kraju dochodziło do zamachów.

