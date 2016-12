Kościół na świecie 2016 – najważniejsze wydarzenia

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2016 roku w Kościele na świecie.

STYCZEŃ



Włochy. Papież Franciszek złożył 4 stycznia niespodziewaną wizytę w Greccio. To właśnie w tym miejscu w 1223 r. św. Franciszek urządził żłóbek na święta Bożego Narodzenia, wprowadzając tradycję trwającą po dziś dzień na całym świecie. W żywej szopce nie było wówczas figurki dzieciątka Jezus, bo miał on się uobecnić w czasie Mszy sprawowanej w tym miejscu przez brata Leona.



Filipiny. W dniach 24-31 stycznia odbył się w Cebu 51. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem "Chrystus pośród was – nadzieja chwały (Kol 1, 27)". Uczestniczyło w nim ok. 15 tys. delegatów z 71 krajów świata. Delegatem papieskim był arcybiskup Jangonu (stolicy Mianmy) - kard. Charles Maung Bo SDB. Kościół w Polsce reprezentował biskup łowicki Andrzej Dziuba. Kongres zakończył się Mszą św. i nadaniem przesłania wideo Franciszka, który podkreślił "misyjny wymiar Eucharystii, wyrażający się we wspólnocie stołu oraz umywaniu stóp". W czasie Kongresu z ostrą krytyką tzw. „kultury odrzucenia” wystąpił metropolita Manili kard. Luis A. Tagle. W wykładzie zatytułowanym „Eucharystia a dialog z kulturami” potępił on z mocą „kulturę odrzucenia”, podkreślając, że należy wrócić do „kultury dawania i otrzymywania”. Obok metropolity Manili głównymi mówcami na MKE byli kardynałowie: Oswald Gracias z Mumbaju, John Onaiyekan z Abudży i Timothy Dolan z Nowego Jorku. Wydarzenie w Cebu na Filipinach wpisało się w obchody 500-lecia ewangelizacji tego wyspiarskiego kraju. Ojciec Święty zapowiedział, że kolejny, 52. MKE odbędzie się w roku 2020 w stolicy Węgier – Budapeszcie.



LUTY



Kuba. Na lotnisku w Hawanie 12. odbyło się pierwsze w historii spotkanie głowy Kościoła katolickiego ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, patriarchą Moskwy i Całej Rusi, Cyrylem. Zakończyło się ono podpisaniem Wspólnej Deklaracji katolicko-prawosławnej, w której obaj przywódcy kościelni stwierdzają, że we współczesnym świecie katolicy i prawosławni są wezwani do braterskiej współpracy w głoszeniu Dobrej Nowiny zbawienia i do dawania wspólnego świadectwa godności i autentycznej wolności osoby ludzkiej, tak aby świat uwierzył. Zarówno Cyryl, jak i Franciszek wyrazili radość z przeprowadzonych "szczerych i otwartych" rozmów i podkreślili, że oba Kościoły mogą współpracować ze sobą dla dobra chrześcijan i całego świata.



Meksyk. Pod hasłem „Misjonarz miłosierdzia i pokoju" w dniach 12-17 Franciszek przebywał z wizytą apostolską w tym 120-milionowym kraju, którego 90 proc. mieszkańców wyznaje katolicyzm. Złożyły się na nią: Msze św. w bazylice Matki Bożej z Guadalupe, w Ecatepec, dla Indian stanu Chiapas w San Cristóbal de Las Casas i w Ciudad Juárez, spotkania z rodzinami w Tuxtla Gutiérrez, z młodzieżą w Morelii i ze światem pracy w Ciudad Juárez, odwiedziny szpitala pediatrycznego im. Federica Gómeza w Mieście Meksyk i więzienia w Ciudad Juárez. W ciągu sześciu dni papież był w sześciu miastach. Codziennie witały go tam entuzjastycznie miliony osób. Ojciec Święty odwiedził jeden z najbardziej katolickich krajów świata a zarazem "peryferie świata", spotykając się z ludźmi zepchniętymi na margines. W kontekście Jubileuszu Miłosierdzia poruszył wiele społecznych problemów nie tylko dotyczących Meksyku, ale będących też największymi tragediami współczesnego świata: ubóstwa rodzącego przemoc, handlu narkotykami i narkomanii, korupcji, tortur, przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi i migracji.



MARZEC



Włochy. Od 29 lutego do 6 marca obradował w Rzymie Stały Synod Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Jego uczestnicy pod przewodnictwem arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka spotkali się 5 marca z Franciszkiem. Opowiedzieli papieżowi o agresji rosyjskiej przeciw swemu krajowi, o spowodowanych przez nią zniszczeniach i cierpieniach ludności i wydali oświadczenie, informujące światową opinię publiczną o agresji i wojnie oraz o cierpieniach milionów niewinnych ludzi. Zaapelowano do papieża i do całego świata o pomoc w powstrzymaniu wojny i poprawy kryzysu humanitarnego, powstałego w wyniku agresji rosyjskiej. 3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież ogłosił zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie, która odbyła się 24 kwietnia we wszystkich kościołach katolickich Europy. W jej wyniku zebrano ponad 10 mln euro.



Belgia. W wyniku ataków terrorystycznych w Brukseli, dokonanych przez Państwo Islamskie 22 marca, zginęły 32 osoby a ponad 200 zostało rannych. Papież potępił zamachy i zaapelował o modlitwę w intencji ofiar, rannych i wszystkich mieszkańców. "Kieruję po raz kolejny apel do wszystkich ludzi dobrej woli o zjednoczenie się w zgodnym potępieniu tych okrutnych, ohydnych czynów, powodujących jedynie śmierć, terror i przerażenie" - powiedział Ojciec Święty.



KWIECIEŃ



Jemen. Do klasztoru Zgromadzenia Misjonarek Miłości i prowadzonego przez nie domu opieki dla starców i niepełnosprawnych w portowym Adenie wtargnęła 4 kwietnia grupa uzbrojonych mężczyzn, którzy zastrzelili cztery pracujące tam siostry i 10 osób spośród personelu i pacjentów. Odchodząc z miejsca zbrodni uprowadzili posługującego tam kapłana, ks. Toma Uzhunnalila. Z masakry ocalała tylko przełożona klasztoru, której udało się ukryć w jednym z pomieszczeń placówki. Franciszek nazwał zabite zakonnice "męczennicami miłości". Pod koniec lipca aresztowano trzech terrorystów podejrzewanych o dokonanie zbrodni. Nadal nic nie wiadomo o losie uprowadzonego kapłana.



Grecja. Franciszek przebywał 16 kwietnia na wyspie Lesbos. W czasie pięciogodzinnej wizyty wraz z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem i prawosławnym arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem II odwiedzili znajdujący się tam obóz dla uchodźców, w którym przebywa 2,5 tys. osób ubiegających się o azyl. Hierarchowie zjedli z nimi obiad, podpisali wspólną deklarację oraz modlili się za tych, którzy utonęli w Morzu Egejskim, przeprawiając się do Grecji. Była to 13. podróż zagraniczna papieża Bergoglio. Podczas tej wzruszającej a chwilami wstrząsającej wizyty trzej zwierzchnicy religijni wezwali uchodźców, aby nie tracili nadziei. We wspólnej deklaracji wezwali świat do odważnej reakcji, aby stawić czoła ogromnemu kryzysowi humanitarnemu, związanemu z tą grupą ludzi i jego przyczynom. Papież wskazał na potrzebę dalekosiężnej polityki, a nie działań jednostronnych i doraźnych. Przyznał, że obawy instytucji, ludzi w Grecji i innych krajach Europy związane z kryzysem uchodźczym są zrozumiałe i uzasadnione. Zaapelował, aby mimo tych lęków nie zapominano, że migranci nie są "liczbami, ale osobami, twarzami, imionami, historiami". Wracając do Rzymu papież zabrał ze sobą trzy syryjskie rodziny.

