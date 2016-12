Papieska pomoc trafiła na Ukrainę

(KAI/RV) / mz, Watykan/Kijów, 2016-12-29

Fot. pixabay.com

Na Ukrainę dotarła pierwsza transza papieskiej pomocy humanitarnej – 6 mln euro, czyli połowa sumy zebranej wiosną na prośbę Franciszka we wszystkich parafiach Europy.

Za podział tego wsparcia odpowiedzialna jest Papieska Rada „Cor Unum”.

„Pierwszym kierunkiem jest pomoc humanitarna: zapewnienie żywności, ogrzewania, leków, leczenia ludziom pozostawionym na łaskę losu. Istnieje też problem uchodźców. Nawet jeśli o nim się mało słyszy, to trzeba pamiętać, że na Ukrainie są dwa miliony uchodźców, którzy opuścili tereny objęte działaniami wojennymi, przemieścili się m.in. w kierunku Kijowa i wciąż nie mają stałego dachu nad głową” – powiedział Radiu Watykańskiemu sekretarz Rady ks. Giampietro Dal Toso. Podkreślił, że szczególną troską są otoczone dzieci i młodzież, skupiające się na edukacji.



„Wspieramy tylko projekty wspólnotowe, a nie realizowane przez pojedyncze osoby, poza tym pomagamy bez względu na przynależność religijną. Na razie wykluczyliśmy projekty dotyczące odbudowy, gdyż na tym etapie najważniejsze wydało się nam zapewnienie przeżycia” – oświadczył sekretarz Rady.



Obecnie ze środków uzyskanych z ogólnokościelnej zbiórki na Ukrainę realizowanych jest 20 różnych projektów i 39 inicjatyw solidarności. Ich wysokość szacowana jest od 20 do 250 mln euro.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/