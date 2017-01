Rozdział Kościoła luterańskiego od państwa w Norwegii

1 stycznia 2017 r. wszedł w życie rozdział Kościoła luterańskiego od państwa w Norwegii. - Od tej pory biskupi, pastorzy i diakoni nie są już urzędnikami publicznymi, a rady duszpasterskie nie są instytucjami państwowymi - poinformowano na stronie internetowej Kościoła.

Jest to ostatni etap reformy konstytucyjnej, przyjętej przez parlament w maju 2012 r. Tym samym Kościół luterański przestał być Kościołem państwowym i stał się niezależnym od państwa wyznaniem religijnym, z Synodem jako najwyższą władzą.



Jest to „największe przekształcenie organizacyjne” tego Kościoła od czasu reformacji przed 500 laty, stwierdza oficjalna nota. Tłumaczy ona, że było ono podyktowane koniecznością zachowania „wolności religijnej i równości między wspólnotami religijnymi”, a także „niezależności [luterańskiego] Kościoła Norwegii”.



Zmiana ta pociąga za sobą także skutki finansowe, gdyż od tej pory 1250 duchownych luterańskich będzie opłacanych już nie z kasy państwowej, lecz kościelnej.



Formalnie do Kościoła luterańskiego należą 73 proc. mieszkańców Norwegii, jednak w życiu wspólnoty aktywnie uczestniczy tylko 5 proc. wiernych.

