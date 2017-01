Orędzie z okazji prawosławnego Bożego Narodzenia

Z apelem do wiernych aby „wzrastali w miłości i tworzyli dobro” zwrócił się okazji świąt Bożego Narodzenia patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Kościół Prawosławny obchodzi Boże Narodzenie 7 stycznia.

„Jakże ważne jest to, abyśmy my, chrześcijanie, nie tylko wzywali innych do zachowywania wysokich ideałów moralnych, ale abyśmy sami starali się urzeczywistniać je w swym życiu codziennym, przede wszystkim służąc bliźnim” – napisał zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.



Zwrócił uwagę, że w rozpoczętym obecnie roku przypada szczególny jubileusz dla Rosji – setna rocznica rewolucji, gdy „wielki, wielonarodowy kraj” został wciągnięty „w szaleństwo wojny domowej, gdy dzieci wystąpiły przeciw rodzicom a brat powstał przeciw bratu”. Te późniejsze straty i bóle, „przez które przeszedł nasz naród, wynikały pod wieloma względami ze zniszczenia tysiącletniej państwowości i z walki z religijną wiarą ludzi, co doprowadziło do głębokiego rozłamu w społeczeństwie” – przypomniał Cyryl.



Wspominając „z drżeniem serca i ze czcią” bohaterstwo tych, którzy cierpieli wtedy za wiarę, wyraził przekonanie, że dzięki ich modlitwom Bóg nie opuścił narodu Rosji i „obdarzył go siłą do dokonania wielkich i bojowych czynów, które doprowadziły do zwycięstwa w najstraszniejszej ze wszystkich wojen, do odrodzenia kraju, do osiągnięć budzących zachwyt”.



Za cud autor przesłania uznał odrodzenie wiary oraz odbudowywanie świątyń w ostatnich latach, nazywając powstawanie nowych obiektów znakiem głębokich przemian w sercach ludzi. Zaznaczył, że „w ostatnich dziesięcioleciach było i nadal jest wiele trudności i prób, ale wszystkie one są przejściowe i dlatego nie są straszne”. Doświadczenie minionego stulecia wiele nas nauczyło i przed wieloma zjawisko powinno ostrzegać – stwierdził Cyryl. Wezwał do „nieustraszonego kroczenia drogą zbawienia, gdyż z nami jest Bóg”.



Świąteczne orędzie głowy RKP jest dostępne na stronie Patriarchatu Moskiewskiego nie tylko po rosyjsku, ale także w 15 językach krajów i jednostek terytorialnych, stanowiących – według jego oficjalnej wykładni – jego obszar kanoniczny. Są to m.in. ukraiński, litewski, łotewski, estoński, kazachski, kirgiski, tadżycki, turkmeński, a nawet jakucki, chiński, mongolski, japoński i niemiecki.





