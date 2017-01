Meksykański episkopat domaga się wyjaśnienia okoliczności zniknięcia kapłana

kg (iKAI/publimetro.com.mx) / bd, Saltillo, 2017-01-12

Fot. pixabay.com

Konferencja Episkopatu Meksykańskiego zażądała od władz federalnych i stanowych wyjaśnienia sprawy zniknięcia kapłana ze stanu Coahuila na północy kraju. Ks. Joaquín Hernández Sifuentes wziął na przełomie starego i nowego roku kilka dni urlopu, ale gdy 3 stycznia stracono z nim wszelki kontakt, także za pośrednictwem telefonu komórkowego, uznano go za zaginionego.

W jego mieszkaniu znajdował się gotowy do wyjazdu bagaż, ale jego ubranie było porozrzucane, nie znaleziono sprzętu elektronicznego, jak komórka, tablet i komputer.



W komunikacie z 7 stycznia diecezja Saltillo (gdzie mieszkał i posługiwał zaginiony kapłan) oznajmiła, że zniknięcie duchownego stwierdzono 3 bm. „Po odprawieniu noworocznych Mszy świętych – ostatniej o godz. 22 – ksiądz szykował się do wyjazdu na urlop, ale nazajutrz rano udał się do Monclova i wrócił stamtąd około 15, rozpoczynając swój urlop od wtorku 3 bm. W sobotę 7 stycznia miał wrócić do pracy duszpasterskiej” – głosi oświadczenie kurii diecezjalnej.



Prokuratura stanu Coahuila przeprowadziła już szereg czynności prawnych w domu księdza na terenie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w miejscowości Aurora.



Według dokumentu episkopatu są osoby bliskie kapłanowi, utrzymujące, że widziały go żywego lub że słyszały, że jest on z rodziną; biskupi wyrazili nadzieję, iż władze znajdą go żywym.



Nawiązując do panującej obecnie w Meksyku przestępczości komunikat przypomniał, że „zbrodnia i przemoc niszczą to najświętsze, co mamy: życie”. Wezwano do szukania „dróg ewangelicznych, aby pobudzić naszą nadzieję, do szukania dialogu i pojednania w każdym momencie, jako platformy społeczeństwa godnego i sprawiedliwego wraz z całościowym rozwojem ludzkim, dla wszystkich”.

