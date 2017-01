Zginął koptyjski lekarz

RV / bd, Kair, 2017-01-17

Fot. pixabay.com

W Egipcie zamordowano koptyjskiego lekarza. Jest to już czwarty chrześcijanin zabity w tym kraju w ostatnich dniach. Budzi to poważne obawy w tamtejszej wspólnocie wyznawców Chrystusa, tym bardziej, że świadkowie zeznają, iż mordów dokonano z okrzykiem „Allah Akbar” na ustach.

Do zbrodni doszło w trzech różnych miastach Egiptu, wszystkie jednak ofiary zostały w brutalny sposób zasztyletowane. Oprócz lekarza zginęło małżeństwo chrześcijańskich sklepikarzy oraz znany handlowiec. Ten ostatni zginął, jak stwierdził zatrzymany morderca, ponieważ ośmielał się sprzedawać zakazany przez islam alkohol.



Policja wzmocniła kontrole wokół kościołów i w miejscach, gdzie znajdują się prowadzone przez chrześcijan sklepy i zakłady. Aresztowano też potencjalnych sprawców wszystkich tych mordów.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/