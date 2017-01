Biskupi panamscy o przyjęciu młodych w 2019 roku

(KAI/RV) / wer, Panama, 2017-01-19

Fot. rdesoras / flickr.com

Prosimy o modlitwę, aby Światowe Dni Młodzieży otworzyły serca wielu na przyjęcie młodych, którzy przyjadą do naszego kraju – z takim apelem biskupi Panamy zwrócili się do wiernych w przesłaniu na zakończenie obrad episkopatu.

Jednocześnie przypomnieli o zaplanowanym na 2-5 lutego Krajowym Spotkaniu Młodzieży. Jego głównym zadaniem będzie formacja młodych, aby mogli się stać uczniami i misjonarzami Bożego miłosierdzia.

W przesłaniu końcowym biskupi podnieśli także temat ochrony dzieci przed plagami pracy nieletnich, niewolnictwa, prostytucji, wykorzystywania seksualnego czy przymusowej migracji. W tym kontekście poruszyli sprawę edukacji młodych, której towarzyszy pokusa ideologizacji. Podkreślili, że nowa kolonizacja, jakiej dopuszczają się organizacje międzynarodowe, od których uwarunkowana jest pomoc dla krajów rozwijających się, w ostateczności prowadzi do odebrania im wolności i niezależności. Dlatego przypomnieli, że rodzice mają prawo i obowiązek być pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci, także gdy chodzi o wychowanie seksualne i moralne.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/