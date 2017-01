Francuski Kościół walczy z pedofilią

pb (KAI/cath.ch) / bd, Paryż, 2017-01-23

Fot. pixabay.com

Konferencja Biskupów Francji (CEF) opublikowała trzecie, zaktualizowane wydanie swego przewodnika „Walczyć z pedofilią”. Przeprowadziła również ankietę wśród biskupów, aby zebrać aktualne dane statystyczne dotyczące problemu nadużyć seksualnych w Kościele.

Przewodnik został rozesłany do biskupów, przewodniczących ruchów i stowarzyszeń katolickich, osób zajmujących się kwestiami pedofilii w diecezjach, szkół katolickich, duszpasterstw młodzieżowych, katechetów i Konferencji Zakonnic i Zakonników Francji. - Promocja i rozpowszechnianie tego dzieła jest częścią środków podjętych, aby Kościół był bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia CEF.



Po sześciu latach ponowiono także ankietę wśród biskupów, przeprowadzoną po raz pierwszy w 2010 r. Na podstawie m.in. ich spotkań z ofiarami i ich bliskimi udało się zebrać dane statystyczne, dotyczące problemu nadużyć seksualnych w Kościele.



Okazało się, że ponad 60 proc. przypadków dotyczy okresu sprzed 1970 r., 35 proc. - lat 1970-2000 i tylko 4 proc. - czasu po 2000 r.



Obecnie 9 duchownych (księży i diakonów diecezjalnych oraz zakonników) przebywa we francuskich więzieniach za nadużycia seksualne wobec osób małoletnich. [We Francji jest około 15 tys. duchownych - KAI]. 37 innych duchownych już odbyło swe kary i opuściło więzienia.



Kolejnych 26 duchownych jest objętych aktem oskarżenia - o połowę mniej niż w 2010 r. Ponadto w ciągu minionych sześciu lat Kościół przekazał prokuraturze 137 zgłoszeń o przypadkach pedofilii. W okresie tym ujawniły się 222 domniemane ofiary.

