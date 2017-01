40 proc. turystów udaje się do Fatimy

mz (KAI) / wer, Fatima, 2017-01-25

Fot. mi) / flickr

Około 40 proc. zagranicznych turystów spędzających urlop w Portugalii udaje się do Fatimy. Jak poinformowała portugalska sekretarz stanu ds. turystyki Ana Godinho, wśród 17 mln cudzoziemców, którzy dotarli w 2015 r. do tego iberyjskiego kraju, aż 6,7 mln odwiedziło sanktuarium maryjne w Fatimie.

Przedstawiciele rządu spodziewają się, że wraz z rozpoczętym rokiem jubileuszowym związanym ze stuleciem objawień maryjnych w Fatimie rok 2017 może okazać się rekordowym pod względem liczby napływających tam gości z zagranicy. - Miejsca turystyki religijnej, takie jak Fatima, wciąż mają wiele do zaoferowania. Oczekujemy, że liczba obcokrajowców odwiedzających to miejsce będzie w najbliższym czasie rosnąć – powiedziała Godinho.



Podobnego zdania jest lizboński ekonomista Miguel Monteiro, zdaniem którego w 2017 r. do Fatimy napłynie nie notowana wcześniej liczba zagranicznych turystów. - Duży wpływ na ten wynik może mieć majowa wizyta papieża Franciszka w sanktuarium. Z uwagi na ogromną popularność Ojca Świętego należy oczekiwać tłumów zarówno podczas jego obecności w Fatimie między 12 i 13 majem, jak i w innych miesiącach 2017 r. - powiedział KAI Monteiro, przypominając, że wizycie Franciszka w Fatimie towarzyszyć będzie 1,5 mln osób.



W 2015 r. Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie zanotowało rekordową liczbę grup pielgrzymów. W formie zorganizowanej dotarło tam ponad 587 tys. wiernych z całego świata w 4390 grupach, w tym szczególnie z Portugalii. Przybyło tam 1591 rodzimych pielgrzymek, zaś pozostałe dotarły z 90 państw świata.





