Dostrzec w świętach Boga - nasze życzenia

Redakcja, Warszawa, 2016-12-24

Redakcja

Święta Bożego Narodzenia są kolejną szansą w naszym życiu, by odkryć obecność Boga pośród nas. W Jezusie pragniemy zobaczyć Boga takiego, jakim jest naprawdę. Poznać jego dobroć, bliskość, troskę, a co najważniejsze – miłosierdzie, które jest zawsze większe od każdego z naszych grzechów.

Drodzy Czytelnicy,



Niech prawda o Bogu, który się uniżył i zamieszkał pośród nas, napełni nasze serca najgłębszą nadzieją, pobudzi do codziennego chrześcijańskiego świadectwa i wdzięczności za dobro, jakie się dokonało w minionym Roku Miłosierdzia!

Niech Boże Dzieciątko wskaże nam, jak pełnić Bożą wolę, aby przyczynić się do budowania już teraz

Bożego królestwa sprawiedliwości, światłości i pokoju.



Niech Zbawiciel obdarzy nas swymi łaskami, byśmy budowali jedność w naszych rodzinach, parafiach i wspólnotach!



Wraz z aniołami śpiewajmy: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.



Zespół Katolickiej Agencji Informacyjnej

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/