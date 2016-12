Kościół w Polsce 2016 – najważniejsze wydarzenia

opr. tk / bd, Warszawa, 2016-12-29

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2016 roku w Kościele w Polsce.

STYCZEŃ



4 – Mimo intensywnych przemian, religijność polskich katolików cechuje stabilność. Od 2008 r. około 40 proc. Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii i 16 proc. co niedziela przyjmuje Komunię świętą – dane te przedstawił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce.



5 – Bp Tadeusz Lityński, nowy biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbył ingres do katedry w Gorzowie Wielkopolskim. 53-letni hierarcha zastąpił bp. Stefana Regmunta, który ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę.



6 – Około 1,5 miliona ludzi przeszło ulicami 420 polskich miast (to blisko 100 tys. więcej niż rok wcześniej) w Orszakach Trzech Króli. Marsze odbyły się także w 16 innych krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, USA, na Ukrainie, a nawet w Rwandzie i Ekwadorze. W Watykanie Orszak Trzech Króli pozdrowił papież Franciszek, a w Warszawie do wspólnego kolędowania dołączył prezydent Andrzej Duda z małżonką.



6 – Na misjach pracuje 2040 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy głoszą Ewangelię w 97 krajach na wszystkich kontynentach – poinformował KAI o. Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji. W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, obchodzony jest Dzień Pomocy Misjom.



17 – Ekumeniczna modlitwa na Cmentarzu Żydowskim, debata biblijna, wykład nt. historii żydów na Kujawach, nabożeństwo ekumeniczne w katedrze i program artystyczny złożyły się na centralne obchody XIX Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, które odbyły się w Toruniu.



18-25 – Pod hasłem "Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9) inspirowanym słowami z 1 Listu św. Piotra obchodzono Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzali świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlili o pełną i widzialną jedność chrześcijan.



21 – minęło 25 lat od przywrócenia przez Stolicę Apostolską Ordynariatu Polowego w Polsce. W 1945 r. władze komunistyczne nie zezwoliły na odtworzenie działającego od 1919 r. biskupstwa polowego.



26 – "Chrześcijanie i muzułmanie - razem wobec przemocy popełnianej w imię religii” – pod takim hasłem obchodzono XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Wyznawcy obu religii spotkali się w auli kurii warszawsko-praskiej, aby rozmawiać na temat wyzwań współczesnego świata.



LUTY



2 – Pod hasłem „Życie konsekrowane – darem miłosierdzia” – polscy zakonnicy z prawie 180 zakonów, w tym 13 kontemplacyjnych i 61 męskich obchodzili swoje święto. Prowadzą oni domy opieki, jadłodajnie, hospicja i ośrodki wychowawcze; organizują szkoły, świetlice dla dzieci z ubogich rodzin i wyjazdy wypoczynkowe; głoszą Chrystusa na zagranicznych misjach i podczas rekolekcji w parafiach; służą modlitwą i wspierają duszpasterstwa. Podczas tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego zbierano pieniądze na pomoc tym wspólnotom, które ze względu na swoją modlitewną posługę w Kościele, nie opuszczają swoich klasztorów.



7 – Pod hasłem "Młodzi, nie dajcie się zniewolić" rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Według GUS alkoholizm jest przyczyną co piątego rozwodu. Coraz częściej po alkohol sięgają kobiety i osoby niepełnoletnie. Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości nawet 4 mln Polaków cierpi z powodu problemów alkoholowych w rodzinie, bardzo często są to osoby współuzależnione.



17-22 – Abp Stanisław Gądecki odwiedził Syrię i Liban. Głównymi motywami wizyty przewodniczącego KEP były: modlitwa o pokój na Bliskim Wschodze, pomoc humanitarna i spotkania ze wspólnotami chrześcijańskimi. W czasie obchodów VII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 8 listopada 2015 przeprowadzono ogólnopolska zbiórkę. 1 mln 200 tys. euro z tej kwesty przekazano potrzebującym w Syrii, nie tylko katolikom.



19 – Zaczął obowiązywać dekret KEP ws. wystąpień z Kościoła i powrotu do jego wspólnoty. "Kościół boleje z powodu odejścia ochrzczonych ze wspólnoty Kościoła, ale czerpiąc przykład od miłosiernego Boga z miłością przyjmuje tych, którzy do niej powracają" – głosi dekret. Dokument zaczął obowiązywać po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej, zastępując zasady dotyczące apostazji przyjęte przez KEP w 2008 r.



MARZEC



2 – Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, objął funkcję przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP. Dotychczas pracami tego gremium przez dwie kadencje kierował abp Stanisław Gądecki.

11-13 – Pod hasłem "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa" obradował X Zjazd Gnieźnieński. W wydarzeniu, które ma charakter modlitewno-dyskusyjny uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów i religii, politycy (w tym prezydent RP), intelektualiści i osoby zaangażowane w różne dzieła Kościoła. "Wierzymy, że przyszłość świata, Europy i Polski zależy w dużej mierze od wspólnego świadectwa chrześcijan różnych wyznań" – głosi przesłanie Zjazdu. Gościem zgromadzenia był m.in. kard. Luis Antonio Tagle z Filipin.



17 – Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego i naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, w Markowej na Podkarpaciu otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów. Pozdrowienia dla uczestników uroczystości przesłał papież Franciszek. Uroczystości rozpoczęły się od modlitw żydowskich i chrześcijańskich na cmentarzu w miejscowości Jagiełła, gdzie spoczywają Żydzi zamordowani razem z Rodziną Ulmów. Następnie podobną modlitwę odmówiono w Markowej, gdzie znajduje się grób Ulmów.



20 – W Niedzielę Palmową tysiące młodych wiernych uczestniczyło w całej Polsce w 31. Światowych Dniach Młodzieży obchodzonych na szczeblu diecezjalnym. Biskupi zachęcali młodych do czynienia w swym życiu dzieł miłosierdzia wobec bliźnich. Podczas Mszy św. zbierano ofiary pieniężne na "Bilet dla Brata" – specjalny fundusz dla uczestników tegorocznych ŚDM w Krakowie zza wschodniej granicy.



30 – Nie można poprzestać na obecnym kompromisie z 1993 r., która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję – stwierdziło prezydium KEP w specjalnym komunikacie. Biskupi zaapelowali do parlamentarzystów i rządzących o podjęcie inicjatyw ustawodawczych i uruchomienie programów, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu.



KWIECIEŃ



6 - Alina Petrowa-Wasilewicz została laureatką nagrody dziennikarskiej "Ślad". Dziennikarka Katolickiej Agencji Informacyjnej odebrała nagrodę im. Bp. Jana Chrapka za „konsekwentne i pełne pasji przybliżanie postaci wybitnych postaci Kościoła, zwłaszcza kobiet oraz promowanie wzorców życia według nowego feminizmu Jana Pawła II”.



7 - Filozof i duszpasterz o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, pisarz i publicysta Jerzy Sosnowski oraz opiekun bezdomnych, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka” ks. Józef Krawiec zostali laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera.



7-10 - Prezentacja prawie 10 tys. tytułów przygotowanych przez 180 wydawnictw, a także pokazy filmów, wystawy, koncert i spotkania autorskie – złożyły się na program XXII Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Gościem imprezy był m.in. kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, którego uhonorowano Feniksem Diamentowym za książkę "Dogmatyka katolicka", opublikowaną w Wydawnictwie WAM. Laureatem Nagrody Głównej FENIKS 2016 został prof. Leszek Mądzik, twórca i dyrektor Sceny Plastycznej KUL.

