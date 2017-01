Rok 2017 w Kościele w Polsce – zapowiedzi najważniejszych wydarzeń

Narodowa pielgrzymka chorych do Lourdes, obchody 100. rocznicy objawień fatimskich i 20. Dzień Judaizmu – to niektóre spośród przyszłorocznych wydarzeń w Kościele w naszym kraju. Ponadto – jak co roku – podczas specjalnych uroczystości polscy katolicy będą modlić się m.in. w intencji misjonarzy, rodzin, migrantów, więźniów i prześladowanych chrześcijan.

Publikujemy wybór ogólnopolskich wydarzeń w Kościele w Polsce w 2017 roku:



STYCZEŃ



6 – Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzona będzie – po raz siódmy w wolnej ojczyźnie – jako dzień wolny od pracy. Ulicami kilkuset miejscowości w Polsce i kilkunastu na całym świecie przejdą Orszaki Trzech Króli. Będzie to także dzień modlitw w intencji misji oraz zbiórki pieniężnej na Krajowy Fundusz Misyjny.



15 – Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy



17 – Pod hasłem "Uwiodłeś mnie Panie a ja dałem się uwieść" (Jr 20,7) w Kielcach odbędą się obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.



18-25 – W całym Kościele obchodzony będzie Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tym razem pod hasłem: "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20)"



19 – Uroczystość Objawienia Pańskiego w Kościele greckokatolickim – Święto Jordanu – dzień modlitw w intencji misji



26 – Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia” w Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody XVII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce.



28 – Ingres abp. Marka Jędraszewskiego, nowego metropolity krakowskiego, do Katedry Wawelskiej



LUTY



2 – Tradycyjnie już, w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego przeprowadzona zostanie ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych



11 – Kościół w Polsce włączy się w obchody 26. Światowego Dnia Chorego.



15 – Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim



25 – Msza św. i spotkanie dla harcerzy w katedrze polowej WP z okazji wspomnienia liturgicznego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy



26 lutego - 4 marca – Tydzień modlitw o trzeźwość narodu





MARZEC



1 – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego



13 – Święto Papieskie



24 – Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami; ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes



25 – Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego



26 – Dzień modlitw za więźniów





KWIECIEŃ





13 – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego



21-23 – 81. Ogólnopolska pielgrzymka akademicka na Jasną Górę



22-23 – Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Inauguracja obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa w Polsce. Wręczenie Krzyży misyjnych



23 – Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach; Święto patronalne Caritas



23-30 – Tydzień Miłosierdzia



29 – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej



29 – Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność do Lichenia





MAJ



2 – Obchody Dnia Flagi RP – Msza św. w Katedrze Polowej WP



3 – Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze



3 – Święto Konstytucji 3 Maja – Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych



3 – Dzień modlitw za emigrację polską



13 – Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski w Krakowie



13 – Pielgrzymka rodzin osób powołanych i wspierających powołania na Jasną Górę



14-21 – Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne



24 – Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)



28 – Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich



CZERWIEC



3 – Ogólnopolskie Spotkanie Młodych – Lednica 2000



4 – X Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej – Warszawa-Wilanów



6 – W 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, podczas Mszy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem sprawowanej pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, polscy katolicy ponowią Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu sercu Maryi



10 – Centralny punkt obchodów Roku św. Brata Alberta – Msza św. w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego



17 – Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów do Poznania



17 – Ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 Męczenników w Licheniu



17-18 – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę



20 – Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy





LIPIEC



1-2 – Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę



12-13 – Ogólnopolska Pielgrzymka Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników do Lichenia



21 – Pielgrzymka grekokatolików z Polski i Słowacji na Górę Jawor (Łemkowszczyzna)



23 – Inauguracja 18. Tygodnia św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof (1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy), zbiórka na środki transportu dla misjonarzy



23 – Święto Policji – Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie



29-30 – Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu



31 – Uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Msza św. na Pl. Krasińskich





SIERPIEŃ

(miesiąc dobrowolnego daru abstynencji)



1 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego



5-14 – Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę



14-15 – Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”



15 – Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra



15 – Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (katedra polowa WP)



15 – Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej



19 – Międzynarodowa Pielgrzymka Grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego „Brama Miłosierdzia” w Jarosławiu



20 – Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich



26 – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej



26-28 – Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni modlitw za pojednanie Polsko-Ukraińskie





WRZESIEŃ



1 – 78. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana – Msza św. w katedrze polowej WP



5 – Dzień Pamięci Żołnierza-Górnika – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego



8-10 – Ogólnopolska pielgrzymka Harcerzy (ZHR) na Jasną Górę



10 – 140. Rocznica objawień i 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej w Gietrzwałdzie



10-16 – Tydzień Wychowania w Polsce



17 – Dzień Golgoty Wschodu – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę; Światowy Dzień Sybiraka



17 – Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu



17 – Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę



17 – Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze



17-24 – Narodowa pielgrzymka chorych niepełnosprawnych, kapelanów, medyków, wolontariuszy do Lourdes, z okazji 25. rocznicy Światowego Dnia Chorego



21-23 – Narodowy Kongres Trzeźwości – Warszawa, UKSW



23 – Poznańskie Forum Duszpasterskie



24 – Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę





PAŹDZIERNIK



15 – Dzień Papieski



15 – Dzień dziecka utraconego



19-22 – 4. Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce – Częstochowa



22 – Uroczystość odpustowa św. Jana Pawła II w Krakowie – Centrum Nie lękajcie się!



22 – Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna na Papieskie Dzieła Misyjne



22-28 – Tydzień Misyjny





LISTOPAD



11 – Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w stołecznej Bazylice Św. Krzyża)



12 – Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym



19 – Światowy Dzień Ubogich



26 – Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa za zmarłych w parafiach greckokatolickich na całym świecie





GRUDZIEŃ



4 – Dzień modlitw za bezrobotnych



10 – Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie



13 – Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego



13 – Ogólnopolska zbiórka na cele misyjne Kościoła greckokatolickiego na wschodzie

