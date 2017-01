Orszaki Trzech Króli w 515 miastach

lk / bd, Warszawa, 2017-01-05

Fot. orszak.org

Aż w 515 miastach całej Polski oraz w 22 miejscowościach zagranicą odbędą się 6 stycznia Orszaki Trzech Króli 2017. Ubiegłoroczne, rodzinne i niezwykle barwne świętowanie uroczystości Objawienia Pańskiego zgromadziło ponad 1,5 mln osób na ulicach 420 polskich miast.

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące tak do chrześcijańskiej tradycji, jak i polskiej obrzędowości, na którą składa się m.in. wspólne kolędowanie oraz wystawianie scen związanych z Bożym Narodzeniem, takich jak „Dwór Heroda”, „Narodziny w Stajence”, „Zwiastowanie Pasterzom”.



Po porannych Mszach świętych Polacy wyruszają z barwnymi orszakami za Gwiazdą Betlejemską i Trzema Królami. Głównymi postaciami w pochodzie są właśnie Kacper, Melchior i Baltazar, którzy wraz z towarzyszącymi im orszakami dwórek, rycerzy i wojowników prowadzą wszystkich przybyłych uczestników do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa.



Po drodze można zobaczyć sceny przypominające o wydarzeniach towarzyszących Narodzeniu Pańskiemu. Na całej trasie Orszaku wybrzmiewają kolędy w wykonaniu samych uczestników oraz Chórów Anielskich.



W Orszakach Trzech Króli co roku bierze udział coraz więcej Polaków w różnym wieku, ale głównie rodzin z dziećmi, gdyż udział w barwnym pochodzie jest jednocześnie symboliczną manifestacją przywiązania do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.



Co roku Orszakowi towarzyszy inne hasło, w tym roku są to słowa franciszkańskiego pozdrowienia "Pokój i Dobro". Motywem przewodnim Orszaku będzie szacunek do świata i przyrody. W ten sposób zostanie przypomniane przesłanie papieża Franciszka, który w encyklice „Laudato si`” zwraca uwagę na piękno stworzenia. Wzywa również do ochrony przyrody jako dziedzictwa, które mamy przekazywać następnym pokoleniom. To wezwanie znajdzie odzwierciedlenie w scenariuszu Orszaku.



Uczestnicy wyruszą wraz z Trzema Królami w drogę historii Stworzenia, Życia i Zbawienia Świata. Mędrcy, pasterze narodów, będą poszukiwać Króla Stworzenia, przypatrując się Stworzeniu Świata, Życiu Człowieka w Raju. Zobaczą upadek pierwszych ludzi i odwieczne zmagania Dobra ze Złem, ujrzą Chóry Anielskie, które będą wychwalać dzieła Pańskie, przejdą przez Bramę Anielską, która zaprowadzi ich do Jezusa, Zbawiciela Świata, Narodzonego w Żłóbku, któremu towarzyszyć będą ubodzy pasterze wraz ze swoimi zwierzętami.



Symbolem Orszaków Trzech Króli stały się rozdawane jego uczestnikom papierowe korony. We wspólnym śpiewaniu kolęd w czasie barwnego pochodu pomagają dystrybuowane przed startem Orszaków śpiewniki. Można też ściągnąć śpiewnik mobilny - specjalną aplikację na smartfon lub tablet, która zawiera tekst 208 kolęd ułożonych w porządku alfabetycznym, a także, do niektórych z nich, chwyty gitarowe oraz linię melodyczną.



Pozdrowienia do wszystkich uczestników Orszaku Trzech Króli 2017 skierował już prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, którzy będą obecni na Orszaku w Cieszynie. "Inicjatywa organizowana na ulicach polskich miast, wsi i miasteczek barwnych korowodów stała się już pięknym zwyczajem, który przybliża symbolikę i znaczenia Święta Objawienia Pańskiego. Z radością dostrzegamy, że każdego roku Orszak gromadzi coraz większą liczbę osób, a kolejne miejscowości w kraju i za granicą podejmują ten dawny jasełkowy obyczaj" - napisała para prezydencka.



Prezydent z małżonką odnieśli się także do tematyki Orszaku 2017. - „Pokój i Dobro” – słowa franciszkańskiego pozdrowienia towarzyszące w tym roku Orszakowi Trzech Króli wskazują na bardzo ważne wartości, o które powinien zabiegać każdy człowiek. Troska o nie przejawia się też w obszarze ochrony natury. Do powzięcia tej odpowiedzialności zachęca nas również Papież Franciszek, który odwiedził naszą Ojczyznę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - podkreśliła para prezydencka.



Tradycyjnie radosnemu świętowaniu uroczystości Objawienia Pańskiego towarzyszą inicjatywy edukacyjnie i integracyjne, w tym konkursy dla rodzin i najmłodszych. Jednym z nich jest konkurs fotograficzny pod nazwą "Orszak Obiektywnie", organizowany już po raz piąty. Jego tematem przewodnim są słowa "Pan jest moim pasterzem". Prace można zgłaszać od 6 stycznia do 29 stycznia. Wyniki zostaną ogłoszone do 12 marca. Jak co roku w skład jury, które dokona oceny zdjęć i wybierze zwycięzców, będą wchodzić profesjonalni fotografowie.



Konkursowi plastycznemu towarzyszy w tym roku temat "Jak wyglądałaby szopka w innych krajach? Z jakimi zwierzętami przyszliby ludzie pokłonić się Bożej Dziecinie?". Jego celem jest rozwijanie wyobraźni i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Technika prac jest dowolna, należy je przysłać do 9 stycznia na adres: Fundacja Orszak Trzech Króli, Skrytka pocztowa 34, 05-410 Józefów.



Do 9 stycznia trwa też popularny konkurs na najokazalszą szopkę. Organizowany jest ponadto (od 6 do 20 stycznia) konkurs na gwiazdę betlejemską.



Szczegółowe informacje o wszystkich konkursach tutaj.

