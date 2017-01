Aplikacja mobilna dla uchodźców od Caritas Polska

Caritas Polska/pkes / mz, Warszawa, 2017-01-13

Fot. pixabay.com

Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchamia aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce.

Aplikacja poinformuje użytkowników o tym, jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce. System geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu.



15 stycznia w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To jedna z grup społecznych, dla której Caritas w Polsce od lat organizuje kompleksowe wsparcie. Pomoc w sześciu wyspecjalizowanych placówkach pomocy migrantom i uchodźcom Caritas otrzymuje rocznie ok. 2000 osób. W obliczu wzrastającej liczby osób uciekających przed wojną i szukających schronienia na terenie Polski, Caritas wychodzi im naprzeciw, proponując innowacyjną formę pomocy.



Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce” ma za zadanie pomóc nowo przybyłym w odnalezieniu się i adaptacji w Polsce. Będzie dostępna w językach arabskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Aplikacja będzie obsługiwana przez systemy iOS oraz Android, co pozwoli korzystać z niej jak największej liczbie zainteresowanych.



Dzięki aplikacji cudzoziemcy dowiedzą się m.in. jak zalegalizować swój pobyt w RP, jak działa system pomocy socjalnej, gdzie można skorzystać ze wsparcia oraz jakie są ich prawa na rynku pracy oraz w zakresie opieki medycznej.



"Jednymi z największych problemów migrantów i uchodźców są zagubienie i brak informacji. Dlatego chcieliśmy dać im praktyczne narzędzie, z którego zawsze będą mogli skorzystać w dostępnym dla siebie języku" – podkreślił ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.



Caritas Polska przeprowadziła projekt w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas diecezji białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, warszawskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowy Dom Polska” z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji.



"…kiedy pomagamy najmniejszym i najsłabszym, którzy opuścili swą ojczyznę, wprowadzamy w życie Ewangelię – przypomina bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów, Turystyki i Pielgrzymek, odwołując się do orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzieł Migranta i uchodźcy.

