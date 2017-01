Zmarł ks. Mieczysław Maliński

Nie żyje ks. Mieczysław Maliński – kapłan, kaznodzieja, pisarz i publicysta, przyjaciel Jana Pawła II. Wydał około stu tytułów, niektóre ciągle są wznawiane; łącznie w kilkumilionowym nakładzie. O śmierci 92-letniego poinformował krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak.

„Zmarł ks. Mieczysław Maliński. Zostanie w sercach nie tylko Krakowa. Autor „Zanim powiesz kocham” i wielu innych dobrych słów, które uczą myśleć – napisał w niedzielę 15 stycznia późnym wieczorem na swoim profilu na Facebooku ks. Wojciech Węgrzyniak.

"Kolegiata św. Anny zapamięta go również jako tego, który zaczął odprawiać Msze św. o 21.30. Wtedy, na początku lat 70-tych, był to śmiały pomysł. Bp Pietraszko poprosił o to jego. Bo mówił krótko. A ludzie wracali z nart, studenci z weekendu, więc miało być późno i krótko. Niech i w czyśćcu będzie krótko” – czytamy we wpisie krakowskiego biblisty i duszpasterza z Kolegiaty św. Anny.

Mieczysław Maliński urodził się 31 października 1923 r. w Brzostku. W Krakowie związał się ze środowiskiem skupionym wokół Jana Tyranowskiego, gdzie poznał m.in. Karola Wojtyłę. Wstąpił do podziemnego seminarium duchownego oraz studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1949 r. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Papieskim Angelicum w Rzymie a także w Monachium i Münsterze wykładał eklezjologię w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym, a następnie był wykładowcą w Instytucie Liturgicznym.

Przez 11 lat jako duszpasterz pracował w Rabce. Od 1960 r. kapłańskie obowiązki wypełniał w Krakowie – początkowo był związany z kościołem św. Szczepana, a od 1976 r. był rektorem kościoła sióstr wizytek.

Ks. Maliński towarzyszył papieżowi Janowi Pawłowi II w jego licznych pielgrzymkach zagranicznych. Zajmował się pracą duszpasterską w środowiskach studenckich przy krakowskiej kolegiacie św. Anny. Przez wiele lat (do 2006 r.) współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym” a później z krakowskim „Dziennikiem Polskim”.

Ks. Maliński znany był przede wszystkim jako pisarz. Jest autorem tekstów religijnych, powieści, bajek, szkiców (teologicznych, filozoficznych, etycznych i historycznych), katechizmów i modlitewników. Wiele z książek poświęcił swemu wielkiemu przyjacielowi św. Janowi Pawłowi II.

Wydał około stu tytułów, niektóre ciągle są wznawiane; łącznie w kilku milionowym nakładzie. Jego książki tłumaczone były m.in. na: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, holenderski, fiński, japoński, czeski, słowacki, słoweński, węgierski, rosyjski i litewski.

W 2007 r. wydał autobiografię „Ale miałem ciekawe życie”, która oprócz przedstawienia życia autora, jest polemiką z dwoma innymi książkami: „Nigdy przeciw Bogu” oraz „Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury”, w których to historyk Marek Lasota oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przedstawiają ks. Malińskiego jako Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Delta”.

Ks. Maliński przyznał, że był zarejestrowany jako TW „Delta”, ale ten kryptonim nosił jako jedna z kilku osób. Zdecydowanie zaprzeczał jakoby był świadomym współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa PRL.

We wtorek 24 stycznia o godz. 11.00 sprawowana będzie Msza św. w intencji śp. ks. Mieczysława Malińskiego w kościele sióstr wizytek, a o godz. 13.00 odbędzie się pogrzeb na cmentarzu na Salwatorze. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej.

