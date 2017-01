Niech każdy napisze swoje błogosławieństwo - rozmowa z Bogdanem Białkiem przed Dniem Judaizmu

rozmawiał Tomasz Królak / wer, Warszawa, 2017-01-16

strona 1 z 2

Fot. Dariusz Gacek / REPORTER

To, co mnie boli, to niezrozumienie, że w postawie dialogu do której zachęcał w swych katechezach Jan Paweł II, chodzi o stałą otwartość na innych i ich potrzeby - mówi KAI Bogdan Białek. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów podkreśla, że Kościół w Polsce nigdy dotąd Kościół nie angażował się tak zdecydowanie w zwalczanie antysemityzmu i nienawiści na tle rasowym jak w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 17 stycznia w Kielcach odbędą się centralne obchody XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Tomasz Królak (KAI): Kielce, to pierwsze miasto w Polsce, w którym centralne obchody Dnia Judaizmu odbyły drugi raz. Pierwsze miały miejsce w roku 2006 r. Czy i co zmieniło się w relacjach chrześcijańsko-żydowskich w ciągu tego czasu?

Bogdan Białek: – Te dziesięć lat to cała epoka. Nigdy dotąd Kościół nie angażował się tak zdecydowanie w zwalczanie antysemityzmu i nienawiści na tle rasowym, nigdy jak w ostatnich latach nie piętnował tak ostro aktów agresji, przemocy i pogardy kierowanych nie tylko w stronę Żydów.

Przypomnieć należy liczne wypowiedzi bp. Mieczysława Cisło, wieloletniego przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, jego list do proboszczów wzywający do opieki nad cmentarzami żydowskimi, jego deklarację, że "Kościół włącza się w zwalczanie antysemityzmu".

Wspomnieć należy dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, jak "Apel o upamiętnianie Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów" czy list pasterski z okazji 50. rocznicy deklaracji "Nostra aetate", w którym biskupi polscy wyrażali wdzięczność gminom żydowskim odradzającym się w Polsce za ich otwarcie na dialog z Kościołem.

Z kolei ze strony żydowskiej padło publicznie wiele ciepłych słów pod adresem Kościoła katolickiego, jak choćby odpowiedź Rabinatu polskiego na list Episkopatu, czy też liczne wypowiedzi naczelnego rabina Polski Michaela Schudrichu. W wypowiedziach dla wielu mediów zachodnich podkreślał on fakt, że w dzisiejszej Polsce właśnie w Kościele Żydzi znajdują "przyjaciela i opiekuna".

Z jednej strony został uczyniony wielki krok, z drugiej jednak niepokoją zdarzające się ciągle przypadki agresji nie tylko wobec Żydów, ale także wobec imigrantów, szczególnie muzułmanów, którzy niejako "zastąpili" Żydów jako obiekt niechęci.

Tegoroczny Dzień Judaizmu będzie szczególny nie tylko z powodu jego 20. edycji ale z uwagi na fakt, że w 1946 Kielce były miejscem haniebnego pogromu Żydów. W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego nastąpi otwarcie tzw. „pokoju błogosławieństw”...

– Po otwarciu stałej wystawy na temat pogromu kieleckiego, widząc jak wielkie wrażenie robi ona na odwiedzających miałem zamiar otworzyć coś na kształt "kaplicy ekumenicznej", taki Pokój Ciszy, aby ludzi mogli w spokoju pomodlić się, pomedytować. Ostatecznie zdecydowałem się na pokój błogosławieństw, do którego każdy może wejść w godzinach otwarcia Instytutu by pomedytować nad błogosławieństwami z żydowskich modlitw codziennych lub z Kazania na Górze. W pokoju tym, surowym i prostym w swej estetyce są umieszczone także błogosławieństwa Papieża Franciszka oraz specjalnie dla nas napisane błogosławieństw rabina Abrahama Skórki, biskupa ordynariusza kieleckiego Jana Piotrowskiego oraz naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. W tym pokoju będziemy stwarzać liczne okazje, by ludzi uczyli się błogosławić wówczas, gdy mają ochotę złorzeczyć.

Zapraszamy nauczycieli, szczególnie katechetów, ale także polityków, policjantów, urzędników itd. Każdy może napisać swoje błogosławieństwo, włożyć w szczelinę naszej "ściany płaczu". Będziemy je co pewien czas zbierać i wysyłać do Jerozolimy, do naszych przyjaciół, którzy zaniosą je do prawdziwej Ściany Płaczu, czyli Zachodniego Muru.

Kolejnym niezwykłym akcentem obchodów będzie obecność rabina Abrahama Skórki, który weźmie udział w otwarciu "pokoju błogosławieństw".

– Rabin Abraham Skórka w krótkim czasie ponownie odwiedza Kielce, będzie gościem honorowym kieleckich obchodów Dnia Judaizmu. Zaprzyjaźniliśmy się i jest to owocna przyjaźń.

Historia wzajemnych relacji chrześcijańsko-żydowskich, katolicko-żydowskich ostatnich pięćdziesięciu kilku lat jest tworzona przez pary przyjaciół katolików i Żydów. To dzięki tym szczególnym osobistym relacjom kardynałów i papieży z ich żydowskimi przyjaciółmi był możliwy przewrót kopernikański, jakim była deklaracja "Nostra aetate" (rabin Abraham Joshua Heschel i kardynał Augustino Bea); była możliwa wizyta św. Jana Pawła II w rzymskiej synagodze (Karol Wojtyła i jego szkolny żydowski przyjaciel Jerzy Kluger), jego modlitwa wetknięta w mur Ściany Płaczu w Jerozolimie i było możliwe wielokrotnie powtarzanie zdania: "antysemityzm jest grzechem".

To dzięki przyjaźni z rabinem Abrahamem Skórką papież Franciszek wypowiada wielkie słowa o stosunku Kościoła katolickiego do Żydów i judaizmu, potępia najmniejsze przejawy antysemityzmu, niechęci i wrogości wobec Żydów i deklaruje zaniechanie wobec nich wszelkich działań misyjnych. Dlatego w naszym Instytucie z okazji Dnia Judaizmu otworzyliśmy także wystawę "Abraham i Franciszek. Z dziejów pewnej przyjaźni". Mam nadzieję, że będzie ona wędrowała po szkołach i kościołach naszej diecezji.

Spotykając się kilka dni temu z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej, prezydent Andrzej Duda z radością witał powrót na polską ziemię kultury żydowskiej i jej rozwój. Czy uważa Pan, że dzięki temu także relacje polsko-żydowskie i chrześcijańsko-judaistyczne będą się rozwijać, nabierać kolorytu i jeszcze większego znaczenia?

– Środowiska żydowskie, które dopiero po 1989 roku mogły rozpocząć nieograniczoną aktywność religijną, społeczną i kulturalną, na początku były zajęte raczej sobą i swoimi problemami. Owszem, nieliczne jednostki, jak Staszek Krajewski czy Konstanty Gebert od razy włączały się w dialog z chrześcijańskim, dominującym otoczeniem.

Dzisiaj coraz więcej osób świeckich i duchownych wszystkich nurtów judaizmu, włącznie z ortodoksyjnymi chasydami, utrzymuje przyjazne relacje z osobami ze świata chrześcijańskiego, z chrześcijańskimi instytucjami. Proszę zwrócić uwagę na liczny udział rabinów, czy intelektualistów żydowskich, ludzi sztuki w obchodzonych właśnie Dniach Judaizmu.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/