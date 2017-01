Obchody 20. Dnia Judaizmu

tk, dziar, apis / wer, Kielce, 2017-01-17

strona 1 z 2

Fot. pixabay.com

Nabożeństwo biblijne, wspominanie ofiar pogromu kieleckiego i żydowsko-chrześcijańska dyskusja w seminarium – to niektóre punkty XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Gościem specjalnym centralnych obchodów, po raz drugi organizowanych w Kielcach, będzie rabin z Buenos Aires i przyjaciel papieża Franciszka, Abraham Skórka.

W przesłaniu na tegoroczne obchody Komitet Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem zwrócił uwagę na ścisłe pokrewieństwo religii żydowskiej i chrześcijańskiej. Przywołano też historyczną wypowiedź św. Jana Pawła II: „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm”.

Przesłanie podpisali bp Rafał Markowski i bp Mieczysław Cisło – obecny i poprzedni przewodniczący Komitetu. Zwracają oni uwagę, że wpisanie przed ponad 20 laty ogólnopolskich obchodów Dnia Judaizmu do kalendarza kościelnego było decyzją pionierską. Inicjatywa stanowiła odpowiedź na wezwanie soborowego dokumentu "Nostra aetate", aby „ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy” (nr 4).

Debatom i spotkaniom towarzyszy cytat z proroka Jeremiasza: Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jer. 20,7).

Centralne obchody Dnia Judaizmu rozpoczną się we wtorek o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Kielcach od konferencji prasowej wprowadzającej w wydarzenie.

Pod Pomnikiem „Menora” przy Al. IX Wieków Kielc zostaną wspomniani Żydzi zamordowani podczas pogromu kieleckiego w 1946 r. Modlitwy poprowadzą: bp Jan Piotrowski i Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

Następnie przewidziane jest przejście zgromadzonych na ul. Warszawską 17, pod budynek dawnej synagogi. Tam, przy tablicy „Pamięci 27 tys. Żydów z kieleckiego getta zamordowanych przez Niemców w latach 1939 - 1944 w Kielcach, Treblince i innych obozach zagłady" oraz przy Murze Pamięci "Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata" nastąpi krótkie wspomnienie zamordowanych żydowskich mieszkańców Kielc oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

Od godz. 11.45 do 14 w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbędą się wykłady i panel dyskusyjny. Wykład wygłosi gość specjalny, rabin prof. Abraham Skórka, który mówić będzie nt. „Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie”.

Przewidziano także panel dyskusyjny wokół tematu Dnia Judaizmu, z udziałem bp. Mieczysława Cisło, bp. Rafała Markowskiego, prof. Sławomira Żurka, rabina Michaela Schudricha i pani rabin Małgorzaty Kordowicz.

Jednym z najważniejszych punktów Dnia Judaizmu jest nabożeństwo biblijne w bazylice katedralnej. W Muzeum Diecezjalnym będzie udostępniona okolicznościowa wystawa.

Ostatnim punktem obchodów będzie żydowska modlitwa wieczorna: „Wieczór psalmów” – w interpretacji żydowskiej i chrześcijańskiej. Wydarzenie to rozpocznie się o godz. 19.30 w Kieleckim Centrum Kultury.

Gość specjalny Dnia Judaizmu, rabin Abraham Skórka jest rektorem Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego w Buenos Aires i rabinem gminy żydowskiej Benei Tikva. Jest przyjacielem papieża Franciszka. Razem z kard. Jorge M. Bergoglio wydał książkę: "Jorge Bergoglio, Abraham Skórka o niebie i ziemi”. Rabin napisał też wstęp do książki „Jezuita. Rozmowy z kard. Jorge Bergoglio. Biografia i historia”.

W ramach obchodów Dnia Judaizmu, w kamienicy, w której 70 lat temu dokonano straszliwego mordu na Żydach uroczyście otwarto „Pokój błogosławieństw”. Inicjatywa ma służyć idei dialogu i pojednania.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/