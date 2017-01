Prezydent Andrzej Duda w Ziemi Świętej

Iwona Flisikowska (KAI) / wer, Jerozolima, 2017-01-19

Fot. MENAHEM KAHANA / EastNews

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą przebywał w dniach 17-19 stycznia br. w Ziemi Świętej. W czasie wizyty prezydent m. in. spotkał się z polskimi elżbietankami w Betlejem a i ich przełożoną siostrę Szczepanę Hrehorowicz odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, odwiedził także Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Wizyta oficjalnie rozpoczęła się w wtorek 17 stycznia spotkaniem z prezydentem Izraela Reuvenem Rivilinem w jego rezydencji. Jej pierwszy dzień zbiegł się z XX Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i obfitował w spotkania z różnymi środowiskami żydowskimi Izraela począwszy od wizyty pary prezydenckiej w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, gdzie wzruszającym momentem było przejście do drzewka oliwnego Ireny Sendlerowej, a także zwiedzanie Muzeum Historii Holokaustu, zwłaszcza w Sali Imion, i Sali Pamięci, gdzie kantor zaintonował kadish, modlitwę za wszystkie ofiary Szoah. Prezydent Duda oddając cześć wszystkim Żydom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej podkreślił jak głębokie spustoszenia dokonały niemieckie, nazistowskie obozy śmierci w czasie II wojny światowej.



Szczególnym wydarzeniem tego dnia była ceremonia wręczenia odznaczenia Orderu Orła Białego byłemu przewodniczącemu Knesetu, a także ambasadorowi Izraela w Polsce, profesorowi Szewachowi Weissowi. Prezydent Duda wspomniał, że rodzina prof. Weissa została uratowana przez Polaków i przypomniał też, że za uratowanie Żydów, tylko w Polsce groziła śmierć, tak jak w przypadku bohaterskiej rodziny Ulmów, która za pomoc udzieloną swoim sąsiadom Żydom, została rozstrzelana. – Profesor Szewach Weiss, to syn narodu żydowskiego i polskiej ziemi - powiedział prezydent.



W godzinach popołudniowych prezydent wraz z małżonką i korpusem dyplomatycznym odwiedził Bazylikę Bożego Grobu w Jerozolimie. Tam został powitany przez przedstawicieli wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Prezydencką parę do kaplicy Bożego Grobu wprowadził o. Dobromir Jasztal, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej, pozostawiając ich w ciszy i prywatnej modlitwie. Później para prezydencka przeszła do kaplicy Znalezienia Świętego Krzyża i na Golgotę, miejsce ukrzyżowania Jezusa. Na zakończenie o. Zacheusz Drążyk przekazał w prezencie krzyż z relikwiami z miejsc świętych. Z Bazyliki Bożego Grobu prezydent z towarzyszącymi mu osobami przeszli pod Ścianę Płaczu, gdzie jak podkreślił Andrzej Duda, z „wielkim wzruszeniem przyjechał się tutaj modlić o pokój.”



Drugi dzień oficjalnej wizyty prezydenta Dudy w Ziemi Świętej poświęcony był Betlejem położonym na terenie Autonomii Palestyńskiej. Prezydencka para rozpoczęła wizytę od prywatnego nawiedzenia Groty Narodzenia w Bazylice Narodzenia Pańskiego i pieszo przeszła do Kaplicy Groty Mlecznej.



W południe prezydent Duda został przyjęty uroczyście w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Palestyny, Mahmuda Abbasa. Głównym tematem spotkania była rozmowa na temat pomocy na rzecz budowania pokoju na Bliskim Wschodzie.



Jednym z najbardziej wzruszających miejsc wizyty pary prezydenckiej w Betlejem było spotkanie w Home of Peace - Domu Pokoju. Tutaj "ognisko rodzinne" siostry elżbietanki utworzyły dla dzieci palestyńskich, które często są sierotami lub nie mają możliwości rozwoju w swojej rodzinie. Pierwszy Dom Pokoju został zbudowany 50 lat temu, w 1967 r. przez siostrę Rafaelę Włodarczak i współsiostry. S. Rafaela przez 53 lata zajmowała się pomocą dzieciom, ofiarom konfliktów w Ziemi Świętej, tworząc dla nich dom, otaczając miłością, poczuciem bezpieczeństwa, a także solidnym wykształceniem. W 2010 r. s. Rafaela otworzyła drugi Home of Peace, tym razem w Betlejem w pobliżu izraelskiego muru bezpieczeństwa. Często podkreślała, że Dom Pokoju w Betlejem jest darem „narodu polskiego i Polonii na całym świecie”.



Obecnie siostry, których przełożoną jest s. Szczepana Hrehorowicz wychowują 25 dzieci i prowadzą też świetlicę dla dzieci przychodzących z zewnątrz w ciągu tygodnia. S. Szczepana przebywa w Ziemi Świętej od 2000 roku i cały czas pracuje na rzecz dzieci, m.in. będąc przez 6 lat dyrektorką "Home of Peace" w Jerozolimie, a później przez ostatnie 3 lata na placówce w Betlejem. W czasie spotkania, prezydent uhonorował s. Szczepanę Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękując za to niezwykłe docenienie jej pracy, powiedziała, że order jest dla wszystkich sióstr elżbietanek, które w Ziemi Świętej są już od 1931 roku i do dzisiaj prowadzą dla pielgrzymów, tzw. stary i nowy Dom Polski, który znajduje się terenie ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej Mea Szearim w Jerozolimie.



W ostatnim dniu wizyty prezydent Duda wziął udział w spotkaniu na temat relacji polsko-izraelskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanego przez stronę izraelską. A w godzinach południowych para prezydencka spotkała się w kurii franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej z polskim duchowieństwem pracującym na tych terenach.

