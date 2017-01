Znamy datę 34. Światowych Dni Młodzieży Panama 2019

abd / bd, Panama, 2017-01-20

Fot. © Mazur/episkopat.pl

Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dniach od 22 do 27 stycznia 2019 r. - zapowiedział podczas konferencji prasowej w Panamie abp Jose Domingo Ulloa Mendieta, przewodniczący lokalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

Wystąpienie arcybiskupa Panamy Jose Domingo Ulloa Mendieta podczas konferencji prasowej przestawiającej daty ŚDM 2019:



Pragniemy raz jeszcze wyrazić naszą wdzięczność dla Papieża Franciszka, za wybór Panamy na gospodarza Światowego Dnia Młodzieży (ŚDM) w 2019 r., pod hasłem: “Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38).



Ustalając datę tego Światowego Dnia Młodzieży, rozważano wiele możliwości. Ostatecznie o wyborze zadecydowały względy klimatyczne. Jesteśmy świadomi, że w niektórych krajach wybrany termin nie przypadnie w miesiącach wakacyjnych, ale jesteśmy przekonani, że nie przeszkodzi to tysiącom młodych ludzi z różnych kontynentów w przyjeździe do Panamy, aby, wraz z następcą św. Piotra i trzymając rękę Maryi naszej Matki, spotkać się z Jezusem Chrystusem.



Wybrane daty spotkania to 22 do 27 stycznia 2019 r. - termin przypadający w środku pory letniej, co pozwoli zagwarantować w naszym regionie najlepsze warunki klimatyczne do zorganizowania tego światowego spotkania młodych ludzi.



Drodzy młodzi ze wszystkich kontynentów: to wy jesteście protagonistami tego Światowego Dnia Młodzieży. Wiemy, że jeśli wyznaczacie sobie cele, zwłaszcza te związane z waszą wiarą, stajecie się kreatywni i dostosowujecie się do panujących warunków, aby je osiągnąć.



Panama czeka na nas, na nasze serca i ramiona otwarte po to, by dzielić się naszą wiarą, by doświadczyć Kościoła, by, podczas tego wielkiego duchowego festiwalu, każdy podzielił się swoim etnicznym i kulturowym bogactwem. Chcemy w tym czasie pokazać światu młode oblicze Kościoła katolickiego, gotowi by nieść radość Ewangelii tym, którzy są daleko, którzy są wykluczeni i tym, którzy znajdują się na peryferiach - egzystencjalnych i duchowych.



Modlimy się i pracujemy, aby uczynić Światowe Dni Młodzieży odnawiającym przesłaniem dla Kościoła katolickiego i całego świata.

