Stan przygotowań do 34. Światowych Dni Młodzieży

abd / mz, Panama, 2017-01-21

Fot. pixabay.com

34. ŚDM Panama 2019 będą wydarzeniem współtworzonym przez całą Amerykę Centralną – zapowiadają panamscy organizatorzy. O spotkaniu, które po raz pierwszy od 1995 r. odbędzie się w terminie letnich wakacji w krajach Ameryki Centralnej, mówią jako wielkiej nadziei dla lokalnego Kościoła i społeczeństwa i podkreślają, że w przygotowaniach chcą się wzorować na gościnności i profesjonalnej organizacji ŚDM w Polsce.

DATA



34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. Jak powiedział przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego, abp Jose Domingo Ulloa Mendieta, wybór daty spotkania podyktowany został względami klimatycznymi, ponieważ styczeń jest miesiącem letnim. Ponadto, jest to pora sucha, która sprzyja organizacji wydarzeń plenerowych.



Ważnym argumentem pastoralnym, przemawiającym za organizacją ŚDM na początku roku kalendarzowego, jest także fakt, że od połowy grudnia do Środy Popielcowej, uczniowie i studenci w krajach Ameryki Centralnej przebywają na wakacjach. Jak podkreślał w rozmowie z KAI nuncjusz apostolski w Panamie, abp Andrés Carrascosa Coso, dla młodzieży z tej części świata udział w poprzednich 15-stu edycjach ŚDM wiązał się nie tylko z dużymi wydatkami, ale też z koniecznością uzyskania pozwolenia na wyjazd w trakcie zajęć w szkołach i na uczelniach – co uniemożliwiało wyjazd większości młodych ludzi.



TEMAT



Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Także na lata 2017 i 2018, kiedy ŚDM są obchodzone w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową, papież zaproponował słowa Maryi: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) i te, które do niej się odnosiły: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).



Jak powiedział KAI koordynator generalny komitetu organizacyjnego ŚDM w Panamie, ks. Romulo Aguilaro okres przygotowań do ŚDM będzie w tym kraju czasem odnawiania maryjnej pobożności, która towarzyszy Panamczykom od początku istnienia wspólnoty Kościoła na kontynencie amerykańskim. Zapowiedział też, że patronka Panamy, Matka Boża Starsza (Santa Maria la Antigua) będzie jedną z głównych postaci spotkania młodych.



HYMN I LOGO



Podczas piątkowej konferencji prasowej, prezentującej daty spotkania w Panamie, organizatorzy ogłosili także konkurs na hymn i logo ŚDM, który potrwa do 17 lutego, a którego wyniki mają zostać zaprezentowane w marcu. Jak mówił Victor Chang, sekretarz wykonawczy komitetu, konkurs ma charakter lokalny, aby dać szansę wypromowania utalentowanej młodzieży w Panamie, a także aby w krótkim czasie wyłonić zwycięskie prace. Jak podkreślili organizatorzy, wielu młodych ludzi rozpoczęło już spontanicznie prace nad projektami graficznymi i muzycznymi.



PATRONOWIE SPOTKANIA



Organizatorzy podkreślają, że chcą, aby młodzież ze świata poznała świętych pochodzących z regionu Ameryki Centralnej. „Jesteśmy Kościołem zbudowanym na krwi męczenników” - mówił arcybiskup Panamy w rozmowie z KAI. Dodał też, że choć Kościół panamski wciąż czeka na „swoich” świętych, jednym z tych, którzy z pewnością będą towarzyszyli uczestnikom ŚDM będzie św. Marcin de Porres – którego rodzice byli Panamczykami. Wśród pozostałych przewodników dla młodzieży zgromadzonej na ŚDM wymieniani są m.in. św. Róża z Limy, bł. Oskar Romero i św. Jan Bosco – jeden z najbardziej czczonych świętych w Panamie.



