Prawie 4 mln uczestników spotkań z papieżem w mijającym roku

kg (KAI) / bd, Watykan, 2016-12-30

Fot. © Mazur/episkopat.pl

W roku 2016 w różnych spotkaniach z Franciszkiem w Watykanie wzięło udział 3 952 140 osób – podała Prefektura Domu Papieskiego, odpowiedzialna za umożliwienie wiernym uczestnictwa w wydarzeniach z Ojcem Świętym.

Zgodnie z wieloletnim zwyczajem pod koniec roku ogłosiła ona dane dotyczące obecności pielgrzymów z całego świata w środowych audiencjach ogólnych, mszach i nabożeństwach pod przewodnictwem papieża oraz w niedzielnych spotkaniach na modlitwie Anioł Pański i Regina Caeli na placu św. Piotra.

Przedstawiając te dane 29 grudnia, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przypomniało, że są to liczby przybliżone, uzyskane na podstawie próśb o udział w spotkaniach przygotowywanych przez Prefekturę i wydanych przez nią biletów wstępnych oraz na podstawie szacunkowych ocen udziału w spotkaniach niedzielnych. Najwyższe liczby dotyczą marca i uroczystości Wielkiego Tygodnia oraz września, gdy odbywała się kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty.



Prezentowane liczby dotyczą jedynie wydarzeń w Watykanie i nie obejmują spotkań wiernych z papieżem podczas jego podróży zagranicznych, których w mijającym roku było 6 ani odwiedzin parafii rzymskich czy różnych miejscowości we Włoszech. Jak wiadomo, te zagraniczne wyjazdy Ojca Świętego, m.in. do Polski pod koniec lipca br., zgromadziły wielomilionowe rzesze ludzi.



Z danych udostępnionych przez Prefekturę wynika, że w 2016 odbyły się 43 audiencje ogólne, na które przybyło łącznie 762,2 tys. osób i 11 audiencji specjalnych z okazji Jubileuszu Miłosierdzia (na ogół raz w miesiącu, od stycznia do listopada, w soboty) – 446 tys.; w audiencjach specjalnych wzięło udział prawie 200 tysięcy wiernych, w różnych obrzędach liturgicznych – 924,5 tys., a na modlitwie Anioł Pański i Regina Caeli spotkało się z Ojcem Świętym ponad 1,6 mln ludzi.



Najwięcej wiernych uczestniczyło w audiencjach ogólnych w październiku – 117 tys., następnie w kwietniu – 99 tys. oraz w marcu i we wrześniu – po 95 tys., najmniej w styczniu – 21 tys. i w grudniu – 25 tys. Audiencje jubileuszowe zgromadziły najwięcej osób w kwietniu – 100 tys. (były wtedy dwa takie spotkania) i w październiku – 93 tys. Uroczystości liturgiczne miały najwięcej uczestników we wrześniu – 168 tys., w marcu – 165 i w czerwcu – 132 tys., najmniej w grudniu – 20 tys., w lutym – 25 i styczniu – 26,5 tys. Na niedzielne spotkania modlitewne na placu św. Piotra przybyło najwięcej pielgrzymów w styczniu – 300 tys., w grudniu - 210 tys. i w maju – 170, najmniej w lutym – 90 tysięcy i w 5 innych miesiącach – po 100 tysięcy.



Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku z Ojcem Świętym spotkało się w Watykanie nieco ponad 3,2 mln i były 42 audiencje ogólne.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/