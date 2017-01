Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka już pracuje

Najnowszy urząd Kurii Rzymskiej, Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła pracę. Na jej czele stoi pochodzący z Ghany kardynał Peter A. Turkson. W ramach reformy Kurii dykasteria powstała z połączenia dotychczasowych Papieskich Rad: Iustitia et Pax, Cor Unum, ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowa oraz ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Jej sekcją ds. uchodźców pokieruje osobiście Franciszek.

W opublikowanym 31 sierpnia 2016 r. Liście Apostolskim w formie „Motu proprio” papieża Franciszka wskazano, że nowa dykasteria będzie szczególnie kompetentna w kwestiach dotyczących migracji, potrzebujących, chorych i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortury.



Jednocześnie ustanowiono statut nowej dykasterii, który został zaaprobowany przez papieża „ad experimentum”. Wynika z niego m. in., że jej sekretarzem, a także podsekretarzami, mogą być osoby świeckie. W dokumencie podkreślono także ścisłe powiązanie nowej dykasterii z Sekretariatem Stanu, któremu przysługują wyłączne kompetencje w sprawach dotyczących relacji z państwami oraz innymi podmiotami międzynarodowymi prawa publicznego.



Ponadto ma ona utrzymywać ścisłe więzi z Papieską Akademią Nauk Społecznych. W jej obrębie powstaną komisje ds. charytatywnych, ekologii oraz ds. pracowników służby zdrowia, działające według własnych norm. Przewodniczyć im będzie prefekt dykasterii.



Dykasteria ds. integralnego rozwoju człowieka posiadać będzie także kompetencje w odniesieniu do Caritas Internationalis oraz tworzenia i czuwania nad działalnością międzynarodowych stowarzyszeń oraz funduszy charytatywnych, zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem.



W ramach reformy Kurii Rzymskiej od 1 września 2016 r. działa Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, która zastąpiła dotychczasowe Papieskie Rady ds. Świeckich i ds. Rodziny. Na jej czele stoi kard. Kevin Joseph Farrell z USA. Jej zadaniem jest promowanie i organizowanie międzynarodowych konferencji i innych projektów dotyczących apostolstwa świeckich, instytucji małżeństwa i rodziny oraz obrony życia w środowisku Kościoła.



Od nowego roku także w watykańskich mediach zachodzą istotne zmiany. 1 stycznia 2017 r. administracje Radia Watykańskiego i Watykańskiego Centrum Telewizyjnego zostały połączone. Równocześnie, podlegając zarządowi Sekretariatu ds. Komunikacji, wejdą w skład Kurii Rzymskiej, tak jak wszystkie pozostałe podmioty należące do różnych jej dykasterii.



Przewidziane na następne trzy lata reformy obejmą, prócz papieskiego radia i telewizji, także wszystkie inne instytucje medialne Watykanu.

