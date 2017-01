Papież przyjmie poszkodowanych w trzęsieniach ziemi

pb (KAI) / bd, Watykan, 2017-01-04

Fot. ©Mazur/episkopat.pl

Papież Franciszek przyjmie 5 stycznia na specjalnej audiencji osoby poszkodowane w dwóch trzęsieniach ziemi, do jakich doszło we Włoszech w 2016 r. 24 sierpnia i 30 października.

Obszary dotknięte sierpniowym kataklizmem w prowincji Rieti Ojciec Święty odwiedził 4 października. Swą niespodziewaną wizytę rozpoczął od miasteczka Amatrice. Następnie udał się do domu pomocy św. Rafała w Borbonie, do Cittareale, Accumoli, Pescara del Tronto i Arquata del Tronto.

